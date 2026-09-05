Andrés Allamand despide a Camilo Escalona: “Siempre le tuve el mayor respeto, fundamentalmente por su compromiso”

El exsenador de Renovación Nacional (RN), Andrés Allamand, despidió al histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien falleció la noche del pasado viernes producto de un agresivo cáncer.

Los caminos de Allamand y Escalona estuvieron entrelazados por más de 50 años, a pesar de pertenecer a veredas políticas distintas. “Conocí a Camilo en los años 70, cuando fuimos candidatos a la Federación de Estudiantes (Feses). Él, representante de la Unidad Popular, yo del Partido Nacional”, indicó el exparlamentario.

“Después coincidimos como presidentes de partido, como senadores, como diputados y la verdad es que siempre le tuve el mayor respeto, fundamentalmente por su compromiso” agregó.

El exsenador RN apuntó que Escalona “tuvo un compromiso de vida con sus ideas. Siempre tuvo causas colectivas, nunca tuvo ningún interés individual. Por eso que, ahora que no está, hay que reconocerle su generosidad y su trayectoria”.

El deceso del expresidente del Senado y el PS fue cerca de las 20.00 horas en la Clínica Indisa, rodeado de sus familiares y compañeros del partido al que perteneció desde que tenía 13 años.

Es así que este sábado continuarán los homenajes a Escalo, cuyos restos fueron trasladados hasta la sede del PS en el centro de Santiago, para luego ser llevados durante la jornada al Senado, donde será velado.