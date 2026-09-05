SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Kast lamenta muerte de Camilo Escalona: “Dedicó su vida a defender sus convicciones”

    El Mandatario, una de las últimas personas en visitar al dirigente socialista, afirmó que, si bien ambos estuvieron en “veredas políticas opuestas”, Escalona ejerció su liderazgo “de manera clara y directa”.

    Por 
    Luis Cerda

    El Presidente José Antonio Kast lamentó este viernes la muerte del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, y destacó su trayectoria política y la defensa de sus convicciones, pese a haber estado ambos en “veredas políticas opuestas”.

    El Mandatario fue, además, una de las últimas figuras políticas que pudo visitar al histórico dirigente socialista antes de su fallecimiento. Durante la tarde de este viernes, Kast acudió de manera privada a la Clínica Indisa, donde estuvo con la familia de Escalona.

    Poco después se confirmó el fallecimiento del exsenador y expresidente del Senado, quien permanecía internado desde hace tres semanas producto de un cáncer.

    A través de su cuenta de X, Kast señaló: “Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”.

    “Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado”, agregó.

    El jefe de Estado cerró su mensaje señalando que “Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”.

    Más sobre:Camilo EscalonaJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bullrich atribuye a una “confusión de nombres” sus dichos sobre el estrecho de Magallanes y ofrece disculpas

    Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”

    Indagan homicidio en local de alcoholes de Conchalí

    Al menos 25 muertos tras caída de autobús a un barranco durante gira de estudiantes en Cabo Verde

    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    Región de Valparaíso refuerza plan contra incendios forestales con 520 brigadistas y nuevas obras de prevención

    Lo más leído

    1.
    Yanko González: “Pinochet a las nueve podía ordenar una atrocidad y a las diez reírse con una comedia de Jorge Porcel”

    Yanko González: “Pinochet a las nueve podía ordenar una atrocidad y a las diez reírse con una comedia de Jorge Porcel”

    2.
    Matías Walker: “Hoy es imposible formar un conglomerado político con el 62% del Rechazo”

    Matías Walker: “Hoy es imposible formar un conglomerado político con el 62% del Rechazo”

    3.
    Gobierno decreta duelo oficial por muerte de Camilo Escalona, histórico dirigente del PS

    Gobierno decreta duelo oficial por muerte de Camilo Escalona, histórico dirigente del PS

    4.
    Los años de Escalona clandestino en Chile

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    5.
    Gloria de la Fuente: “La proyección internacional que tiene la presidenta Bachelet no empieza ni termina con esta elección”

    Gloria de la Fuente: “La proyección internacional que tiene la presidenta Bachelet no empieza ni termina con esta elección”

    6.
    Por qué el alcalde White se transformó en blanco del crimen organizado

    Por qué el alcalde White se transformó en blanco del crimen organizado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    Indagan homicidio en local de alcoholes de Conchalí
    Chile

    Indagan homicidio en local de alcoholes de Conchalí

    Región de Valparaíso refuerza plan contra incendios forestales con 520 brigadistas y nuevas obras de prevención

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”
    Negocios

    Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    El creador de Crystal Lagoons y su hermana firman el armisticio tras un largo enfrentamiento

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen
    Tendencias

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    La autocrítica de Alejandro Tabilo tras caer ante Zverev en el US Open: “Tengo que trabajar la parte mental; lo tenía ahí”
    El Deportivo

    La autocrítica de Alejandro Tabilo tras caer ante Zverev en el US Open: “Tengo que trabajar la parte mental; lo tenía ahí”

    “De Chile...”: el incómodo error en la presentación del argentino Francisco Cerúndolo en su triunfo sobre Taylor Fritz

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”
    Cultura y entretención

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    “Sin Nicanor no hay Violeta”: el libro que explora la simbiótica relación de los hermanos Parra

    Bullrich atribuye a una “confusión de nombres” sus dichos sobre el estrecho de Magallanes y ofrece disculpas
    Mundo

    Bullrich atribuye a una “confusión de nombres” sus dichos sobre el estrecho de Magallanes y ofrece disculpas

    Al menos 25 muertos tras caída de autobús a un barranco durante gira de estudiantes en Cabo Verde

    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?