Presidente Kast lamenta muerte de Camilo Escalona: “Dedicó su vida a defender sus convicciones”

El Presidente José Antonio Kast lamentó este viernes la muerte del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, y destacó su trayectoria política y la defensa de sus convicciones, pese a haber estado ambos en “veredas políticas opuestas”.

El Mandatario fue, además, una de las últimas figuras políticas que pudo visitar al histórico dirigente socialista antes de su fallecimiento. Durante la tarde de este viernes, Kast acudió de manera privada a la Clínica Indisa, donde estuvo con la familia de Escalona.

Poco después se confirmó el fallecimiento del exsenador y expresidente del Senado, quien permanecía internado desde hace tres semanas producto de un cáncer.

A través de su cuenta de X, Kast señaló: “Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”.

“Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado”, agregó.

El jefe de Estado cerró su mensaje señalando que “Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”.