Natalia Escalona tras la muerte de su padre: “Su huella será imborrable”
La hija del exsenador socialista, Camilo Escalona, fue la encargada de dar a conocer su fallecimiento, relevando la tenacidad con que vivió hasta el último día y su figura como un "demócrata irreductible".
La noche de este viernes, la hija del exsenador y figura del socialismo chileno Camilo Escalona confirmó ante los medios de comunicación su muerte y, además, destacó su figura como un hombre de “profundas convicciones”.
Es así como Natalia Escalona informó que “nuestro querido papá, abuelo, esposo, tío, amigo y compañero Camilo Escalona Medina ha fallecido”.
“A pesar de su fuerza, de la resiliencia con que enfrentó la enfermedad y de la tenacidad con que vivió hasta el último día, ha dejado este plano con un ejemplo que no podrá ser igualado”, señaló ante la prensa fuera de la Clínica Indisa.
Luego destacó que su padre fue “un demócrata irreductible, un socialista de tomo y lomo, un amigo cariñoso, un luchador, un líder justo y un hombre de profundas convicciones”.
“Muchas de las políticas que han buscado hacer de Chile un país más justo llevan su huella y eso será imborrable. Muchas gracias por estar con nosotros y por su cariño sincero”, finalizó.
Lo Último
Lo más leído
1.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.