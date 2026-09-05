Natalia Escalona tras la muerte de su padre: “Su huella será imborrable”

La noche de este viernes, la hija del exsenador y figura del socialismo chileno Camilo Escalona confirmó ante los medios de comunicación su muerte y, además, destacó su figura como un hombre de “profundas convicciones”.

Es así como Natalia Escalona informó que “nuestro querido papá, abuelo, esposo, tío, amigo y compañero Camilo Escalona Medina ha fallecido”.

“A pesar de su fuerza, de la resiliencia con que enfrentó la enfermedad y de la tenacidad con que vivió hasta el último día, ha dejado este plano con un ejemplo que no podrá ser igualado”, señaló ante la prensa fuera de la Clínica Indisa.

Natalia Escalona, hija del exsenador socialista Camilo Escalona. Captura de pantalla.

Luego destacó que su padre fue “un demócrata irreductible, un socialista de tomo y lomo, un amigo cariñoso, un luchador, un líder justo y un hombre de profundas convicciones” .

“Muchas de las políticas que han buscado hacer de Chile un país más justo llevan su huella y eso será imborrable. Muchas gracias por estar con nosotros y por su cariño sincero”, finalizó.