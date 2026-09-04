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    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia

    En agosto las operaciones crecieron 2,9%, con Chevrolet otra vez a la cabeza.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    En medio de restricciones por la pandemia y retiro del 10% precios de autos usados se disparan

    El mercado de autos usados avanza a velocidad crucero este año. De acuerdo al informe mensual de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), entre enero y agosto de 2026 se registraron 736.120 transferencias de vehículos livianos y medianos, lo que representa un alza de 4,1% en doce meses (28.922).

    En el octavo mes del año, las operaciones sumaron 87.748 unidades, un alza de 2,9% frente a las 85.304 de agosto de 2025 y una diferencia absoluta de 2.444 vehículos. El resultado revirtió la caída de 4,7% que había anotado julio.

    La cifra acumulada constituye el segundo mejor enero-agosto desde que existen registros, en 1990. Al sumar la serie mensual histórica del gremio, solo es superada por los primeros ocho meses de 2021, cuando se transfirieron 990.827 unidades en medio del auge de consumo impulsado por los retiros previsionales y las ayudas fiscales de la pandemia.

    El tercer lugar lo ocupa 2022, con 731.094 operaciones, unas 5.000 por debajo del registro actual.

    El desempeño de 2026 también deja al mercado en línea para volver a superar el millón de unidades anuales, una barrera que se ha conseguido en cinco de los últimos seis ejercicios: 2020 (1.004.977), 2021 (1.429.335), 2022 (1.035.798), 2024 (1.003.038) y 2025 (1.060.919), año en que se anotó el segundo mayor volumen de la serie. La excepción fue 2023, con 963.363 transferencias.

    La relación entre ambos mercados se movió levemente. Según el informe, por cada vehículo nuevo inscrito en el país hasta agosto se transfirieron 3,5 usados, la misma razón que exhibía 2025 y por debajo del 3,6 que el gremio reportó hasta julio.

    Las marcas que lideran las transferencias

    Chevrolet volvió a encabezar el ranking de transferencias con 10.063 unidades en agosto y una participación de 11,5%, pese a una baja interanual de 1,0%. En el acumulado del año suma 87.081 operaciones, un alza de 2,5%, y controla el 11,8% del mercado.

    Su liderazgo se apoya en los autos de pasajeros, donde encabezó el mes con 5.671 unidades, un 15,3% del segmento. En SUV fue segunda con 1.842 transferencias y un alza de 11,3%, y en camionetas quedó también en el segundo lugar, con 2.173 operaciones y una caída de 7,8%.

    Venta de autos usados. Andres Perez

    Las cuatro marcas que siguen a Chevrolet en el ranking mensual cerraron agosto a la baja. Hyundai registró 7.252 transferencias, un retroceso de 1,6%; Toyota anotó 6.388 unidades, con una baja de 1,5%; Kia sumó 5.955 operaciones y cayó 6,5%, y Nissan llegó a 5.786, con un descenso de 5,5%.

    En el acumulado del año el cuadro es más disparejo: Hyundai suma 63.141 transferencias, un 0,2% menos que en 2025; Toyota alcanza 54.908 unidades con un alza de 0,8%; Kia llega a 52.668 operaciones y crece 0,7%, mientras Nissan retrocede 4,7%, hasta 48.863 unidades.

    Suzuki y Peugeot fueron las únicas del top diez mensual que crecieron junto a Ford y Mitsubishi. Suzuki transfirió 5.449 unidades en agosto, un alza de 2,9%, y en el acumulado desplazó a Nissan del quinto lugar con 50.532 operaciones y un avance de 5,03%. En el ranking de pasajeros del mes fue segunda, con 4.068 unidades.

    Peugeot sumó 4.573 transferencias en agosto, un incremento de 3,2%, y llega a 37.696 en el año, con un alza de 7,6%, la mayor del top diez acumulado. La marca francesa domina el segmento de vehículos comerciales usados, donde registró 1.452 unidades en el mes y una participación de 23,0%

    Más sobre:Autos usadosVenta de autosSector automotor

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