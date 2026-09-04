Retiran 24 toneladas de basura en operativo en Independencia

Cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Paisajismo (Dimap) de Independencia retiraron 24 toneladas de basura y desperdicios voluminosos este viernes en un operativo de recuperación de espacios públicos desarrollado junto a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Carabineros.

El procedimiento fue encabezado por el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y forma parte del plan municipal de recuperación de espacios públicos.

El plan busca intervenir sectores deteriorados, eliminar focos de basura y abordar situaciones que afectan la seguridad, el entorno y la calidad de vida de los vecinos.

“Seguimos avanzando por una Independencia más limpia y segura. No podemos acostumbrarnos a que nuestros espacios públicos estén ocupados por basura, desperdicios o situaciones que afectan a nuestros vecinos. Vamos a seguir recuperando estos lugares y trabajando en terreno junto a nuestros equipos municipales y Carabineros”, destacó el jefe comunal.

La intervención se concentró en el sector de Longitudinal 3 con 10 Norte.

La administración comunal destinó tres camiones municipales para el retiro de los residuos acumulados en el lugar, que constituían un foco de insalubridad y afectaban las condiciones de seguridad y habitabilidad del entorno.

Durante el operativo también se realizó el desmantelamiento y retiro de un ruco instalado al interior de un vehículo abandonado en la vía pública.