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    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    Sacyr presentó una mejor oferta que Vías Chile y Consorcio Nueva Autopista Los Libertadores (Strabag). La China Harbour Engineering Company Limited no calificó a la siguiente etapa del proceso.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La española Sacyr Concesiones Chile presentó la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes. Esto en un contexto de una disputa de tres oferentes, ya que China Harbour Engineering Company Limited no cumplió con las exigencias para avanzar en el proceso que comenzó con el recibimiento de ofertas realizado en agosto pasado.

    Según da cuenta el acta del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Sacyr presentó una oferta por 32.076.000 UF de ingresos totales de la concesión (ICT), la menor de las tres en carrera.

    Este resultado permite al Grupo Sacyr poner su experiencia al servicio de un proyecto estratégico para el desarrollo del país. La Segunda Concesión Ruta 57 contribuirá a mejorar la conectividad entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso, fortalecerá un corredor clave para el transporte de personas y carga, y potenciará la conexión internacional a través de Los Libertadores, siendo un desafío con el compromiso de desarrollar una infraestructura moderna, segura y sostenible, que aporte valor a los usuarios, a las comunidades y al crecimiento de Chile”, dijo la firma.

    La española Vías Chile ofertó 33.697.000 UF y los austriacos de Strabag presentaron una oferta de 42.273.000 UF de ingresos totales de la concesión (ICT).

    La directora general de la Dirección General de Concesiones, Lorena Herrera, expresó que “la aceptación técnica de tres importantes consorcios en esta apertura económica demuestra la confianza del sector privado en el sistema de concesiones de nuestro país y en la solidez de la cartera del Ministerio”.

    De acuerdo con lo que se informó en su momento, se espera la adjudicación del proyecto durante el cuarto trimestre de este año. De acuerdo con el cronograma proyectado, el inicio de las nuevas obras se estima para 2031, mientras que su puesta en servicio total se prevé para 2035. La actual concesión concluirá el 8 de enero de 2027.

    En tanto, la oferta de China Harbour Engineering Company Limited fue calificada como técnicamente no aceptable.

    “No ha dado cumplimiento a la exigencia establecida para el Documento n.º 8 ‘Aceptación de los Antecedentes Referenciales’ del artículo 1.4.6.1.1, específicamente en cuanto no declara que acepta total o parcialmente, los Antecedentes Referenciales entregados por el MOP”, dijo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el acta de Apertura Ofertas Económicas.

    La firma ya había tenido problemas en el proceso de recepción de ofertas. Según da cuenta el acta del MOP, presentó inconvenientes respecto a la entrega de documentos que fueron subsanados luego del cierre formal del proceso.

    El proyecto

    El proyecto Segunda Concesión Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes es una iniciativa que contempla una inversión estimada de UF 23.153.000.

    La iniciativa contempla el mejoramiento, construcción, mantención y explotación tanto de la infraestructura existente como de las nuevas obras incorporadas al proyecto.

    Entre las intervenciones destaca la ampliación a terceras pistas en los primeros 24 kilómetros de la ruta 57.

    El proyecto también considera la construcción de nuevos puentes, ciclovías, pasarelas peatonales con paraderos asociados, además de un nuevo túnel paralelo al actual túnel Chacabuco y la modernización de la infraestructura existente.

    A ello se suman una nueva área de servicios generales en Los Andes, una pasarela en Huechuraba (en nuevo atravieso “El Molino”), mejoras en enlaces y estructuras existentes, la habilitación de un nuevo eje de conexión con la Ruta 5, el mejoramiento de la Ruta G-71 y la construcción de la nueva Ruta Los Andes Oriente.

    Más sobre:ObrasRuta 57

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