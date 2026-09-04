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    Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX

    OrionX presentó una querella en contra de dos socios de la compañía, donde detalló las transacciones que habrían originado los problemas. Este viernes, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, dijo que en junio se informó que esta firma "no estaba autorizada para seguir prestando servicios dentro del perímetro de la Ley FinTech”.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Operaciones que implicaron el desvío de activos entre 2018 y 2021 hacia cuentas en otras plataformas, son algunos de los hechos descritos en la querella presentada por OrionX en contra de los socios de la plataforma Roberto Zibert, exgerente general, y Joaquín Díaz, exgerente de tecnología, a quienes acusa de administración desleal.

    Este jueves, OrionX informó a sus clientes del cierre de sus operaciones, y comunicaron que detallaron que, el plan de cierre y restitución de activos a los inversionistas, fue informado a la autoridad.

    Este viernes, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, aclaró que “en junio de este año nosotros emitimos una alerta porque rechazamos la inscripción y la autorización de esta empresa, y por lo tanto informamos al mercado que esta empresa no estaba autorizada para seguir prestando servicios dentro del perímetro de la Ley FinTech”.

    “Como no son supervisados ni fiscalizados, nosotros no nos encontramos supervisando ningún plan de regularización de esta empresa. No podríamos porque no están bajo nuestro perímetro”, explicó.

    Los primeros hallazgos

    En el documento, se detalla que fue el 15 de enero del año pasado cuando el cofundador Joel Vainstein asumió como gerente general de la firma, momento en que, en el marco de la adecuación de la compañía a la Ley Fintech, se “procedió a la revisión de las operaciones de la empresa, para lo cual se contrató a una serie de profesionales con robusta experiencia en el rubro financiero”, entre ellos a Thomas Mac Millan, quien en marzo del año 2025 asumió el cargo de Chief Operating Officer. Fue él quien el 27 de agosto “detectó que existía un descalce significativo entre los saldos que se reflejaban en los sistemas de Orionx y los que realmente se encontraban bajo su custodia”.

    Según la querella, en ese momento se les encargó a los querellados investigar los hechos pues “contaban con los accesos y permisos a los sistemas y registros que permitirían levantar la información relevante y averiguar así el origen del descalce”.

    Sin embargo, “y luego de transcurrido un tiempo en el que, curiosamente, no hubo mayores avances en la investigación, el directorio resolvió conformar un comité ad hoc” para avanzar en la indagatoria. Esa instancia logró “detectar una serie de inconsistencias”, que quedaron plasmadas en un informe del 14 de noviembre de 2025.

    Las operaciones

    En la querella, se apuntó a que tanto Zibert como Díaz “tenían acceso y conocimiento técnico respecto a la custodia de los activos”, y se estableció Roberto Zibert mantenía una cuenta en Binance, la que “permitió rastrear direcciones y cuentas de clientes, una de ellas listada como Incremental y Luis Zibert”. También, se estableció que “existe una cuenta ligada al correo comisiones@orionx.com que se utilizó para realizar abonos y descuentos de grandes cantidades de bitcoins, sin explicación alguna, considerando que es una cuenta destinada a acumular pequeñas comisiones que los clientes pagan por sus operaciones”.

    “En otra cuenta, asociada a la casilla coldstorage@orionx.com, se registró un movimiento de 70 bitcoins (BTC), completamente inusual”, indica la querella, agregando que “otra cuenta, el 4 de febrero de 2021, recibió otras 30 BTC, que luego salieron hacia una hot wallet de Celsius, sin que fuera posible identificar una mejor trazabilidad de los fondos”.

    “Por medio de la cuenta que Roberto Zibert mantenía en Celsius y la cuenta asociada al correo comisiones@orionx.com, un total de 79 BTC vinculados a la custodia de Orionx se transfirieron a una cuenta desconocida. Esto resulta ampliamente llamativo e irregular, considerando que Orionx nunca tuvo cuenta corporativa en Celsius”, sostiene el documento.

    A la vez, expuso que “en la cuenta robert@orionx.com en Binance, que se usaba para movimientos de la compañía, se detectó una cartera listada como Luis Zibert e Incremental. Esa cartera recibió múltiples movimientos desde la cuenta Trezor Orionx Cold Wallet, perteneciente a Orionx. La cartera listada como Luis Zibert e Incremental recibió en total 187 ethereum, 4.146.643 USDT y 200.000 USDC”.

    Junto con ello, la querella explica que existía una cuenta relacionada a Joaquín Díaz, listada como Binance Joaco, que recibió más de US$ 1,5 millones en 14 transacciones, “movimientos que carecen de toda justificación. En el marco del trabajo del Comité, Joaquín Díaz reconoció que esa cuenta era de él y que también la usaba un extrabajador llamado Juan José Merino”.

    “Otra wallet, en el período comprendido entre el 28 de marzo de 2021 y el 24 de diciembre del mismo año, recibió más de US$ 1,3 millones”, dice el documento.

    “Aparte de estos hallazgos particulares, el informe hace énfasis en la mezcla y uso de dominios y cuentas que no se condicen con el orden de los activos bajo custodia, la ausencia de documentación confiable y completa, señalando que la hipótesis más plausible para explicar la falta de activos en custodia es una mezcla de robo junto con pérdidas incurridas en actividades de trading por posibles empleados de la compañía”, sostiene la querella.

    La auditoría

    Las conclusiones del comité fueron cuestionadas por Zibert y Díaz, ante lo cual se encargó la auditoría forense externa. “Los resultados de la revisión fueron categóricos. Al realizar la reconciliación entre los registros contables internos de OrionX y la información verificable en las respectivas blockchains, se comprobó que, para las cuatro criptomonedas analizadas (Bitcoin; Ethereum; Polygon y XRP), el saldo declarado por los sistemas internos del Exchange excedía del saldo efectivamente existente en las direcciones bajo su custodia”, sostiene la querella.

    En concreto, el análisis arrojó que “no estamos frente a diferencias operativas aisladas, sino que a patrones recurrentes donde salidas de fondos hacia direcciones externas fueron omitidas del libro contable o 12 compensadas mediante ajustes contables sin respaldo en on-chain (en la cadena de bloques)”.

    Así, para el Bitcoin la auditoría estableció que existía una diferencia de US$3.933.950,65. “Los sistemas internos de gestión de la plataforma reflejan un volumen de activos superior al que realmente existe o puede comprobarse públicamente en la cadena de bloques, lo que podría resultar indicativo de un registro artificial o derechamente inexistente de fondos”, dice la querella.

    Junto con ello, expuso que “los fondos fueron utilizados de manera intensiva en operaciones de mercado, generando ganancias y pérdidas realizadas, además de funding fees, tanto pagadas como recibidas, y trading fees asociadas a las operaciones”.

    En tanto, las diferencias contables en el caso de ethereum alcanzaron los US$2.286.474,58, en el caso de XRP llegó a US$762.016,60, y de US$201,39 para Polygon.

    Según la querella, “la auditoría determinó la existencia de una pérdida de ingentes activos, que asciende aproximadamente a US$ 6.066.152, la que ineludiblemente se debe atribuir al actuar los querellados. Los hallazgos son claros, y los únicos que tenían acceso a los sistemas y respectivos permisos para operarlos eran, precisamente, Roberto Zibert y Joaquín Díaz”.

    Más sobre:MercadoOrionXCriptomonedas

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