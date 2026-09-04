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    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental

    La producción recorrerá los principales hitos de la carrera del futbolista. Incluirá testimonios de familiares, amigos y compañeros.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La vida del Pitbull a la pantalla: la historia de Gary Medel tendrá su propia serie documental.

    Gary Medel tendrá su propio documental. La cadena HBO Max prepara una serie sobre la carrera del futbolista de Universidad Católica. El rodaje comenzó hace algunas semanas y contempla registros en distintos lugares vinculados con la trayectoria del jugador, entre ellos su barrio de infancia y su paso a la UC.

    La producción abordará los principales momentos de la carrera de Medel, desde sus primeros años, pasando por su debut profesional hasta su llegada al fútbol internacional. También explorara su exitosa etapa con la Selección. El Pitbull fue parte de la Generación Dorada.

    El documental también incluirá testimonios del propio mediocampista, además de familiares, amigos, compañeros y exfutbolistas.

    Gary Medel en la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Medel, de 39 años, regresó a Universidad Católica en 2025. Durante su carrera jugó también en Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas, Bologna, Sevilla y Vasco da Gama.

    Esta temporada, sin embargo, ha tenido escasa continuidad debido a una serie de lesiones. Su contrato expira en diciembre de 2026.

    Su rol en la UC fue abordado por el Pitbull hace algunos meses. “El hecho de estar en el banco no significa que me sienta menos importante. Para nada. Siento lo mismo si juego el partido completo o un minuto. Yo estoy para dar lo mejor por Universidad Católica”, señaló a mediados de mayo a El Deportivo.

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