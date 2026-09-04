Gepe transforma BOMBA CHAYA en carnaval andino junto a Fuerza Maestra

Gepe regresa a uno de los momentos más emblemáticos de su repertorio con “BOMBA CHAYA (salto moreno!)”, una nueva versión de la canción originalmente incluida en GP (2012), el álbum que consolidó al cantautor chileno como una de las voces más relevantes del pop latinoamericano. Catorce años después, el tema cobra nueva vida junto a Fuerza Maestra, agrupación chilena de bronces folclóricos con más de dos décadas de trayectoria.

Desde su versión original, “Bomba Chaya” encontró en el baile, la celebración y los sonidos de raíz latinoamericana algunos de sus elementos centrales. Ahora, la participación de Fuerza Maestra -quienes participaron en los shows en el Movistar Arena de la gira acústica de Los Bunkers- amplía ese universo a través de una propuesta profundamente vinculada a los ritmos andinos, los carnavales y las celebraciones populares.

Con trompetas, barítonos, eufonios, tubas y percusión, la agrupación aporta una nueva fuerza a la identidad musical de Gepe, conservando la energía que convirtió a la canción en uno de los temas más queridos de su repertorio y reforzando el encuentro entre el pop y la tradición folclórica latinoamericana.

“BOMBA CHAYA (salto moreno!)” llega acompañada de un video oficial dirigido por Choko Latin, y que reúne a Gepe y Fuerza Maestra, sumando una nueva dimensión visual a esta reinterpretación y al espíritu festivo que ha acompañado a la canción desde su versión original.

Este estreno se une a la serie de revisiones que Gepe ha hecho a su discografía para reinterpretar grandes clásicos de su repertorio, revelando su gran capacidad de enriquecer estas canciones y generando diálogos con nuevas generaciones, estilos y nacionalidades para ampliar su universo creativo y sonoro: “HABLAR DE TI (...)” junto a la cantante mexicana Silvana Estrada, “INVIERNO (en la playa)” junto a la argentina Daniela Spalla, “LOS BARCOS (se van)” con Macario Martínez y “SER AMIGOS (olvida)” en complicidad con el dúo de bolero pop Daniel, Me Estás Matando.

Escucha la nueva versión de BOMBA CHAYA a continuación