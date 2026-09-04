Macías dice que los reparos a la licitación de stock de afiliados en AFP deben incluir propuestas para bajar las comisiones

El exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, estimó que los reparos a los plazos establecidos por ley para la licitación del stock de afiliados de las AFP deben venir acompañados de propuestas que aborden el desafío de bajar las comisiones que tiene la industria.

“Hay una ley que hay que aplicar. Yo lo que estaría preocupado es de aplicar la ley, más que de preocuparme de qué quiero implementar, si se puede implementar”, dijo Macías en entrevista con radio Infinita.

Mientras que, haciendo eco a las alertas de los plazos sobre la implementación de la licitación de stock de afiliados, que considera que el 10% aleatorio de los cotizantes se traspase a la oferta más económica, Macías dice que se debe acompañar una alternativa para responder al objetivo de la medida: reducir comisiones y aumentar la competencia en la industria.

“Supongamos que alguien diga que realmente y nadie le puede discutir que esto va a ser perjudicial. Bueno, dígame cuál va a ser la alternativa dado que eso fue el gran problema para llegar al nudo de la reforma para bajar las comisiones. Entonces, presente una ley corta, se va a postergar esto o se va a eliminar la licitación, pero tengo otra solución para bajar las comisiones”, dijo la exautoridad, que ve que esta discusión no está presente.

Sobre el argumento de los riesgos operacionales de los cambios al sistema de pensiones, Macías no los desconoció, pero dijo que el objetivo es “ver cómo se mitigan”.

“Yo creo que aquí la pregunta que yo me haría es cómo mitigarlos, porque hay una ley vigente que obedeció a un acuerdo político-técnico que se estableció en su momento para que pueda aprobarse esta importante reforma (...) El objetivo de la ley es muy claro, o sea es que entre más competencia”, agregó.

Macías también pidió que las AFP, en su rol en el debate, digan siempre si los comentarios tienen relación con que se está pesando el bien de los accionistas, afiliados o ambos.

“Si yo pienso que esto va a afectar de alguna forma las inversiones (de los afiliados), tengo que poner una alerta, que es una interpretación posible. Pero también puedo pensar en mis accionistas (...) Tendría que responderlo los propios competentes o un observador externo. Están las dos cosas y las dos son válidas”, dijo.

Necesidad de competencia

El exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, también reiteró que es necesario generar más competencia en las industrias de las AFP.

“(De quienes presentan reparos a la implementación de la megarreforma) hasta el momento no he escuchado ninguna (propuesta). Es como si se hubiera fumado el problema (de la competencia) y el problema está ahí mismo”, dijo Macías.

En esa línea, el exsuperintendente de Pensiones comentó que “las comisiones de la AFP no han bajado (...) lo que ha bajado es la comisión porcentual promedio. Pero ese es un error técnico. La comisión porcentual promedio es una parte de la ecuación. Falta multiplicar por el ingreso. Si usted multiplica la comisión porcentual por el ingreso del cotizante, las comisiones de la AFP no han bajado”.

“Es muy importante la rentabilidad. Estamos enfocados en eso ahora. Pero también esta industria requiere mayor competencia y es complementaria a las otras. Necesitamos mayor competencia y necesitamos no solo competencia, necesitamos gente que entre con nuevas ideas, con tecnología nueva, con nueva calidad de servicio”, expresó.

“Si yo voy a correr los 100 metros planos todos los días y corro solo, evidentemente no voy a progresar”, añadió.