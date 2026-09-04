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    Alerta alimentaria por Listeria: supermercado informa del retiro preventivo de todas las unidades de pasta de jamón

    Durante la jornada del jueves, desde el Ministerio de Salud emitieron una alerta alimentaria por la presencia de la bacteria.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Luego de que el Ministerio de Salud emitiera este jueves una alerta alimentaria por la presencia de la bacteria Listeria Monocytogenes en un lote de la pasta cóctel de jamón marca Lider, desde el supermercado informaron el retiro preventivo de la totalidad de las unidades en las tiendas.

    A través de un comunicado, desde la empresa informaron que “una vez que tomamos conocimiento instruimos de manera inmediata el retiro preventivo del 100% de las unidades disponibles en nuestras tiendas”.

    Además, informaron que el producto es elaborado por un proveedor cuya planta actualmente se encuentra con prohibición de funcionar, mientras las autoridades sanitarias realizan la investigación necesaria.

    “La seguridad de nuestros clientes y colaboradores es nuestra prioridad. Por este motivo, realizaremos una investigación interna para asegurar los más altos estándares de calidad y seguridad de nuestros productos”, añadieron.

    La alerta afecta a un lote de este producto, producido por la empresa Productos Alimenticios CORBAC Ltda., con fecha de elaboración 14/08/2026 y fecha de vencimiento 05/09/2026.

    Así, desde el Minsal recomendaron a las personas que tengan este producto no consumirlo.

    Más sobre:ListeriaAlerta AlimentariaSupermercadoPasta de Jamón

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