Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

El Ministerio de Salud emitió este jueves una alerta alimentaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria Monocytogenes en un lote de la pasta cóctel de jamón marca Lider.

Esto, tras un análisis de rutina realizado en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la región Metropolitana, indicaron desde la cartera.

La alerta afecta a un lote de este producto, producido por la empresa Productos Alimenticios CORBAC Ltda., con fecha de elaboración 14/08/2026 y fecha de vencimiento 05/09/2026.

Así, desde el Minsal recomendaron a las personas que tengan este producto en su domicilio, no consumirlo.

Riesgos de la listeria

Autoridades de la cartera recordaron que “la Listeria monocytogenes, es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos. Es una enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva”.

Los grupos de riesgo son gestantes, recién nacidos, pacientes inmunodeprimidos y adultos mayores, quienes pueden presentar fiebre leve, progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. A su vez, en mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.

Las manifestaciones iniciales pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.

En caso de haber consumido productos del lote afectado y presentar cuadros de diarrea, vómitos o fiebre, se recomienda asistir a un centro asistencial.