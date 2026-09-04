Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

Las aseguradoras están expectantes respecto de la reforma al mercado de capitales que el gobierno anunció que presentará la próxima semana, pero cada vez con menos optimismo respecto de que sus propuestas sean incorporadas.

Por eso, el llamado que hace al gobierno el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Marcelo Mosso, es el siguiente: “Nosotros, como industria de seguros, le solicitamos al gobierno que revise las propuestas de la industria, y que de alguna forma logremos juntos hacer que el mercado se desarrolle más en función de eso”. Afirma que pueden aportar para hacer mejoras al segmento de la clase media.

¿Qué esperan de esta reforma al mercado de capitales?

-Las distintas luces que ha dado el gobierno, son en función de que toda la Ley de Reconstrucción era para hacer los grandes cambios estructurales que necesitaba el país y cuyos beneficios se van a ver reflejados en el mediano o largo plazo. En el corto plazo no se van a ver reflejados, según han dicho todos los expertos. Entonces, en los foros en los que nosotros participamos y con las autoridades que hablamos, la idea que siempre se nos transmitió respecto de la reforma al mercado de capitales es tratar de dinamizar la economía a través de lo que este podría hacer en el corto plazo.

Quizás hay un tema que es más profundo respecto a la industria de seguros, y por la cual a veces ocurre de que las primeras miradas no van hacia esta industria, sino que van hacia otros tipos de industrias que están más en el corto plazo. Porque una de las cosas que tiene como característica la industria de seguros es que, en general, es de largo plazo. Por ejemplo, es el segundo inversionista institucional más importante del país, y el 98% de sus inversiones, que hoy son de US$82 mil millones, está instalada con plazos muy largos.

Entonces, a nosotros lo que nos interesa es tratar de generar todo eso que va apuntándose hacia el largo plazo. Pero muchas veces se miran situaciones más de corto plazo. Y no pensar en la relevancia que tiene este ahorro para este país en términos de crecimiento.

¿Han hecho propuestas?

-Nosotros les entregamos una serie de medidas a las actuales autoridades cuando estaban en campaña presidencial, y lo hicimos público, para reactivar nuestra economía, entre otras. Dentro de esas propuestas, se contemplaba incentivar el ahorro, lo que significa hacerlo ya, y con distintos instrumentos. Por ejemplo, en el Ahorro Previsional Voluntario (APV) hicimos una propuesta para la gente que es de clase media y que ahorra en APV. En el régimen A están las personas que están en tramos de impuestos a la renta medianos o pequeños. Pero ocurre que hoy están topados por una franquicia tributaria. Y ese tope máximo está expresado en UTM y no se movió nunca.

Lo que hemos dicho es: demos más espacio. Hay alrededor de 2,5 millones de personas invirtiendo en el APV régimen A, de los cuales, al día de hoy, sabemos que a lo menos 10 mil ya alcanzaron su máximo de tope. Esa gente es de clase media, porque los que tienen mayores ingresos están en el régimen B, que es lo que hace que tu tasa imponible baje. Y esa gente del régimen A sigue estando topada y no les permitimos ampliar un poco este escenario.

¿Cuánto propusieron aumentarlo y qué respondieron las autoridades?

-De 60 a 100 UF. Hablamos con las autoridades que están trabajando estos temas y todos nos encontraron mucha razón. Nos dijeron, “ok, sí, nos parece rebueno”, porque además es algo que uno puede hacer. Y ayudas a mucha gente, dinamizas el ahorro y con eso mejora las inversiones y eso produce trabajo.

También hay otras propuestas, por ejemplo, los impuestos a las herencias. En muchos países las indemnizaciones que se reciben por un seguro de vida no forman parte de la masa hereditaria. Antes, acá no estaban afectos al impuesto a la herencia. Pero lo quitaron, y hoy día está afecto al impuesto a la herencia cuando las personas de clase media ahorran mensualmente contratando un seguro de vida, y dejan esa indemnización, que no es dejar toda la herencia o mucho dinero, son números acotados. Nosotros dijimos, “por favor, revisemos esto”.

Otro tema: la ley de supervisión basada en riesgo. Vamos a cumplir 15 años desde que ingresó el proyecto. Tenemos muy buena acogida de parte de la autoridad en términos de que esto hay que hacerlo andar y que es muy necesario. Nosotros tenemos límites impuestos desde el año 1931. Dijimos, “bueno, mientras no tengamos eso, instalemos una mejora a los límites de inversión actuales que están en la ley, en el DFL 251″. Y eso también lo propusimos públicamente, y también lo hablamos a raíz de esta reforma, para que puedan, por ejemplo, permitiéndoles que el límite que tenemos de 5% máximo de la inversión total en bienes raíces, aumente. Entre otros límites.

Todas esas fueron propuestas nuestras, y que sentíamos que eran parte de una reforma al mercado de capitales que tiene que claramente desarrollar el corto plazo.

¿Y cree que se incluirá alguna de esas propuestas, o percibe que no?

-No tenemos absolutamente ninguna claridad de lo que va a salir, no sabemos qué es lo que viene. Pero sí tenemos señales por parte de distintos niveles de autoridades, que indican que todas esas propuestas nuestras, que en un principio fueron muy bien acogidas, y que incluso se nos pidió en algún minuto priorizarlas, buscar espacios, y se estudiaron mucho, finalmente no parece ser que se hayan acogido. Ninguna.

¿Con qué sensación se queda?

-Yo te diría que la sensación es que deberíamos ser más oídos, porque el problema es que es una industria que está centrada en el largo plazo, no somos los que otorgamos algo inmediatamente, y que por lo tanto, se dinamiza la economía de otra forma. Desde esa perspectiva, bueno, somos como los niños buenos que nos portamos mejor, digamos, y nos dejan ahí.

¿Si son el segundo mayor actor institucional, por qué cree que no los están escuchando en esta reforma al mercado de capitales?

-Yo creo que, en general, es por tratar de privilegiar algunos efectos de corto plazo.

¿Están siendo cortoplacistas?

-No es cortoplacista, sino que en el fondo no visualizan quizás los impactos que pueden tener todas estas medidas en el corto plazo. Y yo lo entiendo. Pero yo estoy diciendo: miren y vean que aquí también hay situaciones en las cuales podemos aportar. Eso es todo.

Entonces, ¿no se sienten escuchados por el gobierno?

-Mire, nos sentimos muy escuchados por el gobierno, lo que ocurre es que la sensación es que al final, por algunas razones que pueden ser muy válidas para los distintos Ejecutivo, este gobierno en particular, puede ser que terminemos sin que finalmente se concrete y sigamos esperando. Ese es el tema. No es un problema de escuchar, yo siento que nos escuchan, y harto. El problema es que al final la ley va, se promulga y pasan estas cosas.