El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

La escena de la música tropical y popular chilena suma un nuevo hito de alto impacto. Tras el exitoso debut de Quemándonos la Piel, el cantante y compositor Benja Duarte presentó su nuevo sencillo titulado Yo Todo y Tú Nada.

La entrega se consolida como el segundo y crucial adelanto de su esperado primer EP solista, Rompiendo El Silencio, agendado para este próximo 9 de septiembre bajo el sello ONErpm. En Yo Todo y Tú Nada, Duarte se adentra de lleno en la cumbia ranchera para abordar el agotamiento emocional de darlo todo en una relación sin recibir reciprocidad.

El tema atrapa al combinar un relato directo sobre el desamor con un pulso bailable dominado por el protagonismo del acordeón y los marcados punteos de guitarra. Este equilibrio entre la honestidad de la letra y la fiesta del ritmo refuerza la madurez interpretativa de Duarte, posicionándolo como una de las propuestas emergentes más sólidas de la escena popular chilena.

El lanzamiento llega acompañado de su videoclip oficial en YouTube, entregando una puesta en escena audiovisual que refuerza la intensidad dramática y el ritmo bailable del sencillo, consolidando la propuesta conceptual del artista de cara al estreno completo de Rompiendo El Silencio, su primer trabajo discográfico en solitario tras ser parte de la banda Grupo Disparo.

El sencillo Yo Todo y Tú Nada y su videoclip oficial ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de audio streaming y en el canal oficial de YouTube del artista.