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    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    Según los investigadores, sus hallazgos sugieren que “los efectos del sedentarismo en la salud pueden depender no solo del tiempo total de sedentarismo, sino también de si ese tiempo se acumula en periodos prolongados o se interrumpe con actividad”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación. Foto: referencial.

    Una nueva investigación concluyó que pasar largos periodos de tiempo sentado, sin levantarse, puede aumentar el riesgo de mortalidad por cáncer.

    De acuerdo a los autores del trabajo, publicado en la revista PLOS Medicine, cada hora adicional de sedentarismo prolongado e ininterrumpido se asocia con un 9% más de probabilidades de morir por esta enfermedad.

    Por otro lado, sustituir el sedentarismo prolongado por actividad física se relaciona con un menor riesgo, afirman los científicos en base a sus hallazgos.

    El estudio fue dirigido por el Dr. Frederick Ho, académico de Epidemiología y Estadística en la Universidad de Glasgow (Reino Unido).

    Los investigadores detallan que trabajos previos han demostrado que pasar más tiempo en comportamientos sedentarios, como estar sentado o recostado mientras se está despierto, se asocia con peores resultados de salud.

    Sin embargo, muchos de esos estudios se han centrado principalmente en la cantidad total de tiempo sedentario.

    La nueva investigación sugiere que cómo se acumula ese tiempo también puede ser un factor importante en el riesgo de muerte por cáncer.

    Cómo el sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación. Foto: referencial.

    Cómo el sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer

    El equipo dirigido por el Dr. Ho analizó datos de 91.292 participantes del UK Biobank, un estudio longitudinal con unos 500.000 voluntarios de Reino Unido.

    Cada participante usó un monitor de actividad durante 7 días. Se realizó un seguimiento del grupo durante una mediana de 12,38 años.

    Los investigadores dividieron la actividad en distintas categorías. El comportamiento sedentario prolongado se definió como episodios de al menos 30 minutos de duración, con al menos el 90% de ese tiempo dedicado a estar sentado.

    Por otro lado, el comportamiento sedentario interrumpido incluyó períodos de menos de 30 minutos o periodos en los que más del 10% del tiempo se dedicó a actividad física.

    También se midieron diferentes niveles de actividad física.

    Al analizar los resultados, vieron que una mayor cantidad de tiempo sedentario prolongado se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por cáncer, incidencia general de cáncer, cánceres relacionados con la obesidad —como cáncer de esófago, hígado, riñón, páncreas, colorrectal, mama, ovario y tiroides— y cánceres relacionados con la diabetes tipo 2.

    En contraposición, el comportamiento sedentario interrumpido se asoció con un menor riesgo en todos los resultados analizados.

    Los autores del estudio también estimaron qué sucedería si el tiempo prolongado sentado se reemplazara por movimiento.

    De acuerdo a su análisis, sustituir una hora diaria de sedentarismo prolongado por actividad física ligera se asocia con un riesgo un 12% menor de muerte por cáncer.

    Pese a los hallazgos, el estudio tuvo ciertas limitaciones. Entre estos se encuentra que solo se utilizaron datos de voluntarios de Reino Unido y que no se consideraron factores como las circunstancias en las que los participantes permanecían sentados.

    Además, los autores precisan que se trata de una investigación observacional. Por lo tanto, no demuestra ni sostiene que el sedentarismo prolongado cause directamente cáncer o muerte por esta enfermedad.

    “Nuestros hallazgos sugieren que los efectos del sedentarismo en la salud pueden depender no solo del tiempo total de sedentarismo, sino también de si ese tiempo se acumula en periodos prolongados o se interrumpe con actividad”, subrayan en su artículo.

    “Este patrón es biológicamente plausible: estudios experimentales han demostrado que interrumpir periodos prolongados de sedentarismo con breves periodos de actividad puede mejorar las respuestas metabólicas en comparación con el sedentarismo ininterrumpido”.

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