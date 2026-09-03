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    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    Caballo Salvaje Nueve, la película que Martin McDonagh rodó en nuestro país en 2025, consiguió una calurosa recepción en el Festival de Venecia, donde compite por el León de Oro. La prensa destacó la química entre John Malkovich y Sam Rockwell y la particular mirada del cineasta al rol de la CIA en el Chile de 1973. También hubo elogios hacia Di Girolamo, quien interpreta a una joven estudiante que conoce a los protagonistas.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    Este jueves, en el marco de la segunda jornada de la 83° edición del Festival de Venecia, se estrenó Caballo salvaje nueve (Wild horse nine, su título original), la película que Martin McDonagh filmó a inicios de 2025 en Rapa Nui y Santiago, y que se ambienta en Chile en 1973 en los meses previos al 11 de septiembre.

    La cinta tiene como protagonistas a Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA que viajan a la Polinesia antes del golpe de Estado. Mientras reciben las directrices de MJ (Steve Buscemi), en el camino se encuentran con dos jóvenes estudiantes chilenas de izquierda, Mónica (Mariana Di Girolamo) y Alicia (Ailín Salas), y su misión entra en serio peligro.

    El filme debutó con una extensa ovación y buenos comentarios en el certamen italiano, considerado desde hace años como un hito clave en la carrera por la temporada de premios.

    Una de las críticas más entusiastas fue la The Telegraph. El medio británico aseguró que Malkovich y Rockwell “están irresistibles” y que la película “aborda dilemas existenciales trascendentales (y peculiarmente masculinos) con resultados maravillosos”.

    Es como reencontrarse con el filme de hace 20 años que, por alguna razón, te perdiste en su momento”, concluyó el medio.

    Por su parte, The Playlist planteó que mezcla el humor negro de Escondidos (2008) y el patetismo de Los espíritus de la isla (2022), dos de las producciones más aclamadas del director y guionista angloirlandés.

    Diego Araya Corvalán

    “Esta comedia existencial también posee el espíritu curtido de un western melancólico, siguiendo a dos pistoleros veteranos que comienzan a preguntarse si las terribles acciones que cometieron por el supuesto bien mayor fueron alguna vez buenas. Absurdamente poética, profundamente melancólica y, en última instancia, devastadora, podría ser el mejor y más conmovedor filme de McDonagh hasta la fecha”, argumentó.

    Ese mismo medio se detuvo en el trabajo de la actriz chilena. “Di Girolamo está especialmente bien en un papel relativamente pequeño, dotando a Mónica de una combinación de calidez, escepticismo y conciencia política”, señaló.

    Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora como una mujer que teme el comportamiento impredecible de Chris, pero que también es consciente de que está pasando por un momento difícil”, indicó The Hollywood Reporter.

    Junto con afirmar que Malkovich y Rockwell “están simplemente soberbios”, el portal Deadline dedicó una “mención especial para la gran estrella chilena (Mariana) Di Girolamo, quien le da una aguda autenticidad a Mónica, interpretando el papel con la sutileza justa para que su eventual desenlace resulte creíble”.

    Caballo salvaje nueve es una película de colegas tan irreverente y, en última instancia, melancólica como Escondidos y Los espíritus de la isla, que vuelve a explorar las fisuras de la amistad masculina con partes iguales de vulgaridad y gracia”, apuntó Variety.

    También hubo medios menos impresionados con el filme. “Nunca tan divertida como sardónica, y siempre esforzándose por ser más de ambas cosas, los momentos más logrados del filme se extraen de la tensión ambiental entre la memoria y el olvido”, analizó IndieWire.

    Y The Guardian expresó que “no es un clásico de McDonagh, pero Rockwell y Malkovich ofrecen algunas buenas improvisaciones”.

    Estadía en Rapa Nui

    El largometraje se filmó entre marzo y abril de 2025 entre Rapa Nui y Santiago bajo el alero de Searchlight Pictures y los servicios de producción de Fábula. Durante ese tiempo, John Malkovich y Sam Rockwell se alojaron en uno de los hoteles más cotizados de la isla.

    “Se trató de una estadía muy reservada. Al ser una producción de este nivel, nuestra prioridad fue que pudieran sentirse completamente cómodos, por lo que mantuvimos protocolos estrictos de privacidad y no intervenimos en su rutina diaria”, explica Jorge Torres, gerente general de Nayara Hangaroa, quien destaca que durante ese mes y medio “comenzaron a integrarse completamente al ritmo del hotel. Se movían con total naturalidad, como si fuera su propia casa. Se les veía muy cómodos, tranquilos, instalándose en el bar o en espacios comunes, siempre con mucha cercanía y amabilidad con el equipo”.

    “A pesar del revuelo que generaba la grabación, lograron pasar bastante desapercibidos. Eso también habla de la experiencia que ofrecemos: un espacio donde pueden sentirse protegidos, con privacidad y lejos de la exposición”, añade.

    “En el caso de Sam Rockwell, se adaptó su habitación para que pudiera mantener su rutina, habilitando un pequeño gimnasio dentro de la suite durante su estancia”, detalla Torres.

    La película llegará a cines chilenos el jueves 5 de noviembre.

    Lee también:

    Más sobre:CineCaballo Salvaje NueveWild Horse NineMariana Di GirolamoMartin McDonaghJohn MalkovichSam RockwellSteve BuscemiTom WaitsParker PoseyAilín SalasPaola GianniniRapa NuiFestival de VeneciaFestival de Venecia 2026FábulaCine Culto

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