Steve Buscemi y su cinta filmada en Chile: “Rapa Nui es un lugar mágico y maravilloso. Y Santiago también”

Steve Buscemi (Nueva York, 1957) fue un rostro permanente en el cine de los hermanos Coen durante los años 90. Con el director Jim Jarmusch ha coincidido en diferentes momentos de sus carreras. Desde Airheads (1994) y Billy Madison (1995), se ha vuelto una costumbre verlo en las películas de Adam Sandler, incluyendo una pequeña aparición en la recién estrenada Happy Gilmore 2.

Como se puede inferir, el experimentado actor de cintas como Perros de la calle (1992) y Fargo (1996) tiene plena disposición a repetir colaboraciones con colegas y realizadores con los que tiene afinidad. Sin embargo, hasta ahora no se había presentado la oportunidad de volver a trabajar bajo las órdenes de Tim Burton, quien lo dirigió en El gran pez (2003), donde interpretó al poeta Norther Winslow. Eso cambió recién en 2024, cuando surgió la oportunidad de unirse al elenco de la serie Merlina. El reencuentro fue feliz; tanto que, pese al paso del tiempo, fue como si nunca hubieran transcurrido dos décadas entre ambas producciones.

Photo by StillMoving.Net for Net

“Es como si hubiéramos trabajado juntos el día anterior. Sabía que sería así, por eso me emocionó volver a trabajar con él. Le encantan los actores. Le encanta ver lo que aportan a sus personajes. Les da mucha responsabilidad y es divertido”, indica Buscemi en entrevista con Culto.

Tras convertirse en un fenómeno global en 2022, la serie de Netflix centrada en la hija de la familia Addams regresa este miércoles 6 con los primeros cuatro episodios de su segunda temporada (los otros cuatro llegarán el 3 de septiembre). Jenna Ortega vuelve como la protagonista y Burton vuelve como director de la mitad de los capítulos y como productor ejecutivo.

De todas las figuras que hacen su debut en el segundo ciclo (Christopher Lloyd, Haley Joel Osment, Thandiwe Newton, Lady Gaga), Buscemi encarna el rol más suculento de la historia: Barry Dort, el nuevo director de Nunca Más, la academia a la que asisten la protagonista y, a partir de este año, su hermano, Pericles (Isaac Ordonez).

La referencia para crear el look de su personaje fue Edgar Allan Poe, según la ficción, uno de los célebres exalumnos de la institución. El cineasta de Ed Wood (1994) se encargó de entregarle una figura de acción del narrador y crítico estadounidense, un gesto que recibió con agrado, pero que no le generó demasiado asombro.

JONATHAN HESSION/NETFLIX

“Creo que pertenecía a su colección personal. No creo que lo comprara ni lo encargara. Creo que ya lo tenía, lo cual no me sorprende”, expresa el actor soltando una risa. “Pero al mismo tiempo, mientras él pensaba en eso, yo también estaba pensando en lo mismo, porque había vuelto a ver la primera temporada y cuando vi la estatua de Edgar Allan Poe, pensé: apuesto a que mi personaje se imagina a sí mismo como el nuevo Poe. Así que cuando Tim y yo nos reunimos, tuvimos la misma idea y ambos nos sentimos aliviados. Creo que descubrimos quién era el personaje”.

Fuera de su apariencia algo extravagante, Barry Dort conduce el lugar empleando un estilo consistente: a diferencia de Larissa Weem (Gwendoline Christie), su predecesora, él celebra el derecho de los excluidos a ser como quieran ser –en vez de luchar por adaptarse al resto del mundo– y está entusiasmado con la posibilidad de colaborar mano a mano con Merlina Addams, cuya popularidad se ha disparado tras salvar a estudiantes y profesores al final del primer ciclo. Esa parte del plan, como se puede prever, no sale según sus cálculos, debido a la preferencia de la protagonista por actuar en solitario.

“Quiere ser respetado y querido. Y quiere que Merlina, la estrella de la escuela, lo reconozca. Se siente un poco herido cuando ella lo rechaza, pero también se siente honrado de recibir el trato completo de Merlina. En ese sentido, él se adapta y la conocerá en sus propios términos. Es una relación muy agradable”, señala.

HELEN SLOAN/NETFLIX

Al trabajar estrechamente con Ortega, el actor reconoce que quedó impresionado con que “alguien tan joven esté tan concentrado y tan comprometido con lo que hace”. “De hecho, trabajé con ella justo antes de Merlina. Ambos hicimos un filme de Taika Waititi en Nueva Zelanda (Klara and the sun), así que la conocí un poco allí. Pero sí, es poderosa, es increíble”, apunta.

Viaje a Chile

Después del rodaje de la segunda temporada de Merlina, y varios meses antes del inicio de la campaña de promoción impulsada por Netflix, Steve Buscemi viajó a Santiago y Rapa Nui. El motivo de esa visita era el rodaje de Wild horse nine, el nuevo largometraje de Martin McDonagh, director conocido por títulos como Tres anuncios por un crimen (2017) y Los espíritus de la isla (2022).

Filmada entre marzo y abril bajo el alero de Searchlight Pictures, la película lo reunió con John Malkovich, Sam Rockwell, Parker Posey, Tom Waits, Ailín Salas y las chilenas Mariana Di Girolamo y Paola Giannini. En conversación con este medio, Buscemi comparte sus primeras palabras sobre esa experiencia en suelo local.

“Increíble. Me encantó. Trabajé con John Malkovich y Sam Rockwell, dos actores con los que había trabajado antes. Fue mi primera vez trabajando con Martin McDonough, mi primera vez en Rapa Nui. Pero espero que no sea la última porque es un lugar increíble, mágico y maravilloso. Y Santiago también”, detalla.

Veterano de mil batallas, el protagonista de Boardwalk Empire descarta que su manera de elegir proyectos haya variado con el paso de los años. “Me encanta hacer filmes corales, con un elenco maravilloso. Me encanta trabajar con directores únicos. Y sí, a veces los papeles simplemente me eligen y no puedo decir que no. Es como: ¡Dios mío, qué honor que me hayan ofrecido esto!”.