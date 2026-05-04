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    Culto

    La playlist de Paul McCartney ¿qué escucha el ex Beatle?

    A poco de lanzar su nuevo disco, el legendario ex Beatle detalló a su sitio web oficial que suele preparar playlist para amenizar ocasiones especiales, en las que ha tenido la ayuda de su nieto. Por ahí pasan clásicos como Jimmy Buffett a The Kinks, pasando por Daft Punk y Tame Impala.

    Por 
    Equipo de Culto

    Ya en sus días en The Beatles, y habitualmente junto a John Lennon, Paul McCartney solía prestar atención a lo que estaba sonando en las listas de éxitos. Hoy, en la era de las plataformas, ha entrado en el siempre estimulante universo de las playlist.

    Así lo detalló el mismo McCartney en charla con su sitio web oficial. "Sí, a veces. Si organizamos una fiesta y quiero una lista de canciones para bailar, la preparo. También lo he hecho con mi nieto, Arthur, y ha sido muy divertido. Improvisamos una, una mezcla de clásicos del rock and roll y algunos temas más recientes. Quedó bastante bien“.

    Según “Macca” el ejercicio es una suerte de diálogo en que él y su nieto proponen temas. "Yo le muestro cosas que creo que funcionarán, y luego él añade lo que ya tenemos; tenemos una lista de reproducción colaborativa. Un amigo suyo, que es pintor, incluso le hizo una pequeña portada“.

    Paul McCartney en su show en Chile en 2024. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    ¿Qué suena en esa playlist? el mismo Sir McCartney lo revela. "Como éramos muy amigos de Jimmy (Buffett), empezamos con Margaritaville, seguida de All of the Lights y luego pasamos a Daft Punk y Tame Impala, que le gustan a Arthur".

    Margaritaville, es una canción de 1977 lanzada por Jimmy Buffett, que logró el número 8 del Billboard 100. Y sobre Daft Punk no mencionó mucho más. Misma cosa con Tame Impala, aunque es seguro que McCartney debió reparar en la fibra beatlera del proyecto de Kevin Parker.

    No son los únicos. Por supuesto, McCartney incluye artistas que de seguro conoció en su momento, como Donovan y los Kinks. “Luego añadiré Waterloo Sunset y Sunny Goodge Street. ¿Conoces Sunny Goodge Street? Es genial. Es una canción de Donovan de los años 60. Es muy bonita. Y luego, ya sabes, Kiss of Venus, la versión de Dominic Fike."

    Paul McCartney lanzará su nuevo disco The Boys of Dungeon Lane, el próximo 28 de mayo.

    Más sobre:Paul McCartneyMargaritavilleJimmy BuffettTame ImpalaThe KinksDonovanWaterloo SunsetThe Boys of Dungeon LaneMúsicaMúsica Culto

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