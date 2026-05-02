Michelle Pfeiffer: “Siempre me han parecido más complicadas las relaciones madre-hija que padre-hijo”

Todos deseaban obtener los derechos del libro de Rufi Thorpe Margo tiene problemas de dinero, la vertiginosa historia de una joven aspirante a escritora que queda embarazada de un profesor y debe hacer malabares para subsistir como madre soltera, incluso si eso implica abrir una cuenta en OnlyFans.

La reconocida compañía A24 expresó interés en realizar una adaptación de la novela publicada a mediados de 2024. La actriz Elle Fanning también leyó el libro y quiso hacer lo propio junto a su productora. El reputado guionista y productor David E. Kelley (Big little lies) pensó en convertirla en su siguiente proyecto para la televisión. Hasta que todas las partes comenzaron a dialogar y llegaron a un entendimiento que, a la luz de la recepción que han conseguido, fue la mejor alternativa.

Fotos: Apple TV Allyson Riggs

“Entonces todos nos dimos cuenta: un momento, deberíamos unirnos. A la larga, a Rufi le encantó nuestra idea y conseguimos los derechos del libro”, indica a Culto Fanning, protagonista y productora de la comedia dramática que se emite en la plataforma Apple TV (un capítulo nuevo todos los miércoles).

Esa conjunción de grandes talentos que hay detrás de la serie –que ella describe como un “dream team”– considera a Michelle Pfeiffer. La célebre actriz terminó en el centro de un proyecto que semeja algo parecido a un hogar: ya había trabajado en dos ocasiones con la menor de las Fanning –primero en Mi nombre es Sam (2001) y luego en Maléfica: Dueña del mal (2019)– y Kelley es su marido desde 1993 y padre de sus dos hijos.

“Esta es la tercera vez que trabajo con Elle. Pero siento que esta es la primera vez que realmente nos hemos conocido a fondo”, afirma en la misma instancia con este medio.

Allyson Riggs

Y agrega: “Todo el reparto era muy talentoso e hilarante. Todos dieron lo mejor de sí, y teníamos muchas ganas de vernos cada día. No sólo como profesionales, sino también como personas. A veces nos divertíamos más esperando a que prepararan las cámaras que trabajando. Y en cierto modo fue el guión lo que nos permitió crear esas conexiones profundas y duraderas. Y ahora somos amigos, nos vemos todo el tiempo, y eso no siempre ocurre”.

Pfeiffer sólo tiene un lamento de su experiencia en la producción: “Me encanta Nicole (Kidman), pero me hubiera gustado tener más escenas con ella”.

La actriz estadounidense encarna a Shyanne Millet, la mamá de la protagonista. Excamarera de una cadena de comida, intenta prestarle apoyo a Margo pese a que no está de acuerdo con muchas de las decisiones que toma. De ese dinámica no tardan en saltar chispas y se generan escenas que muchas veces resultan más dolorosas que en cualquier drama hecho y derecho.

“Me encantaron estos dos personajes. Me encanta Shyanne. Me encanta lo fuerte que es, lo luchadora que es. Sólo puedo imaginar cómo ha sido su vida y su infancia. Y lo único que quiere para Margo es lo mejor y una vida mejor para su hija que la que ella tuvo”, reflexiona la estrella de Caracortada (1983).

Copyrighted

Sus peores miedos afloran en el momento en que Margo decide seguir adelante con su embarazo y convertirse en mamá. A partir de ese instante, “actúa movida por el miedo y el pánico de que Margo siga sus pasos, que es lo último que desea en el mundo. Pero al fin y al cabo se trata simplemente de un grupo de personas imperfectas y complicadas que intentan hacer lo mejor que pueden con lo que les ha tocado. Y al final se aman y, en definitiva, eso es lo único que importa”.

Por su parte, Elle Fanning observa que Margo “tiene una personalidad muy fuerte. Es bastante franca. Creo que lo heredó de Shyanne. Lo sepa o no, lo aprendió de su madre. Creo que también por eso chocan tanto a veces, porque son muy parecidas. Así que me encanta la dinámica entre ellas: quién es la madre, quién es la hija, y cómo eso cambia a veces. Y luego son mejores amigas”.

Uno de los motivos de mayor tensión entre ambas se produce con la apertura de la cuenta de OnlyFans. A ojos de Margo, inicialmente esa plataforma es “porno amateur”. pero cambia de opinión a medida que se interna en su mundo y conoce a otras chicas con mayor experiencia.

“Le brinda un espacio para encontrar nuevamente comodidad en su cuerpo, encuentra este poder en generar un personaje. También forma una comunidad para ella. Conoce a otras creadoras de contenido y vuelve a escribir. Y también le permite mantener a su hijo. Pero sí, eso viene con un juicio”, plantea la actriz de Valor sentimental (2025).

Allyson Riggs

Su progenitora es una de las más duras. Por más que se esmere en entregarle explicaciones, Shyanne no comprende por qué su retoña necesitaría vender contenido para adultos para costear lo necesario para ella y el pequeño Bodhi..

“Ningún padre quiere oír eso. Hay ciertas connotaciones, ciertos prejuicios al respecto, por no tener una comprensión completa de lo que realmente es esa plataforma. Creo que reaccionar impulsivamente, por miedo y pánico, es algo que a veces hacen las madres”, señala Pfeiffer, quien subraya un punto: “Es un esquema diferente cuando eres madre soltera. Hay una línea difusa entre mejores amigas y madre-hija”.

Y analiza: “Siempre me han parecido muy interesantes y complicadas las relaciones madre-hija –yo tengo una–. De alguna manera, creo que son más complicadas que las de padre-hijo, pero quizá sea porque no soy padre”.

Aunque queden unos cuantos episodios de la serie –finaliza el 20 de mayo–, la actriz ha acaparado elogios y ya suma reconocimientos, como la nominación que alcanzó esta semana a los Premios Gotham (Fanning también entró en el listado). En caso de mantener ese impulso, una candidatura a los Emmy no se visualiza improbable.

Copyrighted

Si Elle Fanning cree que Margo tiene problemas de dinero es sobre los prejuicios y que “no se puede juzgar un libro por su portada”, su madre en la ficción comparte su perspectiva.

“Quizás uno de los temas principales de la obra sea no juzgar a las personas por las apariencias. Aunque se vistan de cierta manera, trabajen de cierta forma o vivan en cierto barrio, en el fondo todos lidiamos con los mismos problemas: los mismos problemas con nuestros hijos, con nosotros mismos, con la drogadicción, y todo eso es universal”.