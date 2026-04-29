Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

Julio Montoya (Clemente Rodríguez) desaparece durante una noche de fiesta y su familia lo busca incansablemente por cada rincón de Concepción. Vanessa (Paulina García) y Eric (Lucas Sáez) convocan a marchas en el centro de la ciudad, dialogan con los medios y presionan al prefecto Montero (Alfredo Castro) para que acelere la investigación. Madre y hermano tienen presente que están en una carrera a contrarreloj para localizar a “Juli”.

Bajo la estructura de una serie policial de ocho capítulos, la producción de Netflix Alguien tiene que saber conserva los principales pilares del caso Matute Johns, como se le conoce a la desaparición del joven penquista en noviembre de 1999 y el posterior hallazgo de sus osamentas en febrero de 2004. Un crimen en torno al que la justicia aún no logra establecer a los responsables.

Aunque mantiene los elementos centrales del caso –varias hipótesis y una galería de personajes que contempla al sacerdote que recibe una confesión vital, al dueño de la discoteca La Cucaracha y al grupo de jóvenes procesados por obstrucción a la justicia, entre otros–, también ejecuta cambios propios de toda serie de ficción basada en hechos reales.

Probablemente uno de los ajustes que resulta más llamativo es la completa omisión de Jorge Matute Matute. Militante de la DC y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo (Fenatrapech), el papá de Jorge Matute Johns no tiene un correlato en la pantalla, como sí sucede con María Teresa Johns (en quien se inspira Vanessa Font) y Álex Matute Johns (Eric), su madre y hermano en la vida real.

De acuerdo con información a la que accedió Culto, la inclusión del padre del joven desaparecido fue descartada rápidamente durante la creación del proyecto.

alipio ortega

¿Por qué? Principalmente porque había mucho que contar en ocho episodios de 40 minutos y la sola incorporación de su progenitor agrandaba la historia más allá de las dimensiones que se tenían estipuladas.

La figura de Matute Matute está estrechamente ligada a una hipótesis que se difundió en aquella época: que los supuestos captores del universitario habrían tomado represalias por la labor de su papá como dirigente sindical en ENAP, la que comenzó durante la dictadura y se extendió hasta sus últimos años (falleció en 2011). Debido a que en reiteradas ocasiones esa teoría fue descartada por considerarse que carecía de sustento, el equipo de la serie tuvo argumentos de peso para optar por su exclusión en la trama.

Por lo demás, sus vivencias no fueron transferidas a otro personaje (como muchas veces ocurre en este tipo de proyectos que dialogan con la realidad), sino que simplemente se les eliminó de raíz. Eso implicó que, por ejemplo, nunca se hable de la elección municipal de fines de 2004, en que Matute Matute compitió por la alcaldía de Concepción y obtuvo el 39,41% de los votos, siendo superado por Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), quien fue electa con el 56,45% de los sufragios.

CESAR ARROYO

De acuerdo a la narración propuesta por el policial de Netflix y la productora Fábula, el núcleo del joven desparecido es compuesto únicamente por la señora Vanessa y Eric. De hecho, no hay alusiones en torno al padre u otros familiares, salvo por una escena en que la casa está llena de personas y se presume también hay otros parientes.

Fuentes señalan a este medio que otro factor determinante fue que el sindicalista estaba muerto al momento de la escritura de la producción y que, por lo tanto, “no se podría defender”. Es decir, no podría manifestar su opinión frente a su representación en la trama, como lo han hecho María Teresa Johns y Álex Matute Johns, quienes han fustigado el proyecto en múltiples ocasiones.

Alguien tiene que saber también aplicó otros cambios que podrían considerarse menores: el grupo de jóvenes procesados por obstrucción a la justicia eran siete y no cinco, como se aprecia en la serie, y los jueces del caso fueron varios, no uno (en la ficción ese rol recae única y exclusivamente en la magistrado que interpreta la actriz María Izquierdo). Además, todo acontece en un período de tiempo más comprimido y los nombres de los protagonistas son ficticios.

Pero seguramente ninguna de esas licencias creativas es tan relevante como la ausencia del progenitor de Jorge Matute Johns, el hombre que, al momento de su deceso, fue despedido como un “luchador” por su hijo mayor, Álex.

“Luchó por su hijo (Jorge) y luchó por los trabajadores del petróleo. Es un momento muy doloroso, pero Dios sabe por qué nos da estas pruebas en la vida”, expresó el abogado.

Matute Matute murió durante la madrugada del 23 agosto de 2011, a los 61 años, y tras permanecer internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica desde inicios de ese mes debido a un cáncer linfático terminal que le fue detectado en enero de 2011.