No es estrés, es la perimenopausia

Antes de llegar a la menopausia, existe una etapa de transición que puede extenderse durante varios años y que suele pasar desapercibida al confundirse con otros problemas de salud, como estrés, cansancio o el paso de los años: la perimenopausia.

Se trata de un proceso donde los niveles hormonales de las mujeres comienzan a fluctuar y provocar síntomas físicos y emocionales que pueden afectar la calidad de vida (incluso cuando los ciclos menstruales continúan).

“Son dos momentos distintos de una misma transición hormonal natural”, explica Sonia Roa, subdirectora del Centro Académico de Salud y Estilos de Vida de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.

Y es que la menopausia es, técnicamente, una fecha. Es el punto cuando han transcurrido doce meses consecutivos sin menstruación. Pero antes de eso, los ciclos menstruales se vuelven irregulares y aparecen las primeras manifestaciones del cambio hormonal: eso es la perimenopausia, que puede durar entre dos y hasta diez años.

“Lo que muchas veces no se comprende del todo, es que esta transición involucra todo el cuerpo. No solo al útero y los ovarios. Los estrógenos y otras hormonas sexuales tienen receptores en prácticamente todos los órganos: cerebro, corazón, huesos, músculos, articulaciones, piel, sistema digestivo y nervioso”.

Es decir, durante la perimenopausia, el cuerpo femenino empieza a adaptarse a grandes cambios en su funcionamiento. Por ello, es fundamental que cada mujer pueda reconocer lo que le está ocurriendo y tomar decisiones informadas.

Cuáles son los síntomas

Con la perimenopausia, comienza una disminución gradual de los niveles de estrógenos y progesterona en el cuerpo de las mujeres. Según Roa, esta suele iniciar en promedio a los 47,5 años. La menopausia, empieza a los 52,6 años aproximadamente.

La distinción entre ambas etapas es importante, dice la especialista, pues “las manifestaciones más intensas y los mayores riesgos para la salud a largo plazo (óseos, cardiovasculares y metabólicos) no aparecen de golpe con la última menstruación, sino que se van gestando durante la transición perimenopáusica”.

Entre las señales más frecuentes de la perimenopausia (y que pueden confundirse con otros problemas de salud) están:

Sofocos y sudores nocturnos.

Tristeza persistente.

Irritabilidad, ansiedad o sensación de que “algo no está bien”.

Niebla mental, sentirse menos productiva y más olvidadiza.

Notar que el cuerpo duele de maneras que antes no reconocía.

Alteraciones de sueño como insomnio, dormir menos profundo, despertar en la mitad de la noche.

Sentir cansancio durante el día.

Dolor articular difuso.

Rigidez articular en las mañanas.

Pérdida gradual de fuerza o sentir que el cuerpo está más pesado o menos ágil.

Dolor muscular.

Mayor tendencia a la acumulación de grasa abdominal.

Cambios en la piel y el cabello.

Sequedad vaginal.

Disminución del deseo sexual.

Esta larga lista de síntomas puede ser confundida con otras afecciones. Por tanto, es importante consultar con un médico especialista, ya que todas las señales pueden disminuir o desaparecer con un tratamiento correcto.

“La perimenopausia es una transición normal, pero no significa que todas sus manifestaciones deban simplemente tolerarse (...) Hoy la medicina cuenta con herramientas eficaces para aliviar lo que más afecta el bienestar cotidiano, y aprovecharlas es un derecho, no un exceso”, afirma la experta.

Cómo disminuirlos

Para Roa, el primer paso es el autoconocimiento. “Muchas mujeres llevan meses o años con manifestaciones que no saben nombrar, y ese desconocimiento las lleva a normalizar lo que podría tener alivio”.

Por tanto, saber reconocer qué está pasando con el cuerpo, cuándo debe consultar con un médico y qué intervenciones puede hacer, es clave para la tranquilidad y para llevar este proceso de la mejor manera posible.

Aquí también es importante que el profesional de la salud pueda comprender las manifestaciones perimenopáusicas, y no confundirlas con depresión primaria, trastorno de ansiedad, hipotiroidismo o con “el estrés de la edad media de la vida”.

“No es necesario ‘esperar a estar muy mal’ para consultar con un médico. Una mujer que nota cambios persistentes en su ánimo, sueño, energía, memoria o cuerpo, cambios que no reconoce como propios, tiene razones suficientes para consultar”, asegura la experta.

El médico podrá conversar con la mujer acerca de los tratamientos adecuados. Entre ellos, Roa destaca que los cambios hacia un estilo de vida saludable “constituyen el eje principal del manejo de la perimenopausia”.

Es decir, hacer ejercicio regular —aeróbico y entrenamiento de resistencia—, una alimentación equilibrada, el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual y, en general, tener un estilo de vida activo que “potencian el efecto de la terapia hormonal, en caso de que sea necesaria”.

Por su parte, el tratamiento farmacológico suele ser la alternativa de primera línea, recomendado para las mujeres que tienen señales vasomotoras o relacionadas con el déficit de estrógenos, pero “debe personalizarse según la historia clínica, edad y estado de salud de cada mujer”.

Para Roa, el mensaje es claro: “El cuerpo de una mujer en perimenopausia no está fallando, está cambiando. Y ese cambio puede transitarse de manera activa, informada y con apoyo. Conocer el propio cuerpo, nombrarlo y consultar no es exagerar. Es simplemente ejercer el derecho a una salud informada”.