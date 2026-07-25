Cuba proyecta cortes de electricidad que dejarán sin suministro al 67,5% de la isla. Imagen referencial.

Cuba enfrentará este sábado una nueva jornada de apagones generalizados, con cortes que podrían dejar sin electricidad de manera simultánea hasta al 67,5% de la isla durante el horario de mayor demanda energética.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) de la isla proyectó para la tarde y noche una capacidad de generación de apenas 1.070 megavatios, mientras que la demanda máxima alcanzaría los 3.200 MW. Para evitar fallas desordenadas en el sistema, la empresa estima una afectación de hasta 2.160 MW.

El déficit se produce en medio de una prolongada crisis energética que mantiene a hogares y empresas sometidos a extensos cortes. En La Habana, las interrupciones llegan habitualmente a entre 22 y 23 horas diarias, mientras que en otras provincias pueden extenderse durante varios días consecutivos.

La generación termoeléctrica, que aporta cerca del 40% de la energía del país, se encuentra afectada por averías y trabajos de mantenimiento acumulados tras años de falta de inversión.

Cuba proyecta cortes de electricidad que dejarán sin suministro al 67,5% de la isla.

Durante esta jornada, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica no se encuentran operativas. A esto se suma la falta de combustible para los sistemas de generación distribuida, basados en grupos electrógenos que utilizan diésel y fueloil importados.

Otro reporte de la UNE indicó que 106 centrales de generación distribuida permanecían fuera de servicio por falta de combustible.

El 20% restante de la matriz energética cubana proviene del gas y de fuentes renovables, principalmente energía solar desarrollada con apoyo de China.

Una crisis sin solución inmediata

Cuba atraviesa una crisis energética desde mediados de 2024, relacionada con el deterioro de su infraestructura, la falta de inversiones y las dificultades para importar combustibles.

Expertos independientes estiman que recuperar por completo el Sistema Electroenergético Nacional requeriría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

La situación también ha golpeado la actividad productiva. Las estimaciones proyectan que la economía estatal cubana podría contraerse al menos un 6,5% durante 2026, luego de una caída acumulada superior al 15% en los cinco años anteriores.

Durante julio, el sistema eléctrico sufrió además tres colapsos totales —los días 6, 10 y 14— que dejaron sin servicio a cerca de 9,6 millones de personas en cada episodio.