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    Terremoto en el Real Madrid: Vinicius es tentado por el Arsenal tras su frustrada renovación con el cuadro español

    El ariete brasileño protagoniza una de las teleseries del mercado europeo luego del estancamiento de las negociaciones con el cuadro merengue y la posibilidad de emigrar a la Premier League.

     

    Un verdadero terremoto está causando Vinicius Junior en el Real Madrid. El hombre que cambió su rostro en una cirugía estética es protagonista de una de las teleseries más llamativas del mercado de pases europeos.

    Esto porque tras ver frustrada su renovación en el Real Madrid, hoy es tentado por el Arsenal para que deje LaLiga y emigre a la Premier League. Según ha informado The Athletic, los Gunners quieren aprovechar la compleja situación del ariete brasileño en España para reforzar su extremo izquierdo y estudian seriamente lanzar una oferta por su pase.

    Sin embargo, el medio aclara que aún no hay contactos ni con el jugador ni con el club que dirige Florentino Pérez. Aunque tienen la ventaja de que las conversaciones en la capital española están en punto muerto. Según informó el diario Sport, “el principal punto de fricción entre los representantes del jugador y el Real Madrid está en las condiciones económicas. Reclaman una prima de fidelidad de 15 millones, que Vinicius cobraría al completar íntegramente el nuevo contrato, además de un salario cercano al de Mbappé, estimado en unos 30 millones de euros brutos por temporada”.

    Cifras que -por ahora- están lejos de concretarse, más aún cuando Pérez está obsesionado por una de las revelaciones del Mundial, el marfileño Yan Diomandé. El futbolista -que ocupa la misma posición que Vinicius- está tasado en 120 millones de euros y la Casa Blanca está dispuesta a pagar ese dinero por su pase.

    Diomandé tiene 19 años y llegó al Leipzig el año pasado, procedente del Leganés, por unos 20 millones de euros, cerrando su temporada con 12 goles y ocho asistencias en la Bundesliga. Por lo mismo, no se apuran en la extensión del vínculo con el sudamericano, pese a que vence en junio del año venidero. Es más, en la capital hispana se habla de que están dispuestos a escuchar ofertas, pues las prioridades de este mercado son Diomandé y Rodri.

    Situación que por ahora no inquieta al futbolista brasileño, pues está disfrutando de sus vacaciones en Río de Janeiro, dónde incluso quiere sumar a Erling Haaland. “No tengo prisa por renovar mi contrato. Tengo un contrato hasta 2027. Así que, hasta 2027, tenemos mucho que discutir con el Madrid, y el Madrid tiene mucho que discutir con nosotros. El Madrid está tranquilo, yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí, y yo confío en él”, fue lo último que dijo de su situación contractual.

    Y luego concluyó: “Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante. Quiero seguir toda mi vida aquí”.

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