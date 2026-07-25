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    Política

    Desbordes valora fórmula de compensación a municipios por contribuciones y acusa “demagogia” de alcaldes de oposición

    "Los municipios estamos satisfechos porque no vamos a perder un peso. Cada peso perdido vía contribuciones nos va a ser entregado por otra vía”, afirmó el alcalde De Santiago.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Desbordes valora fórmula de compensación a municipios por contribuciones y acusa “demagogia” de alcaldes de oposición DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró este sábado la aprobación de la megarreforma de Reconstrucción Nacional y, en concreto, la fórmula impulsada por el Ejecutivo para compensar a las municipalidades por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención del pago de contribuciones a las primeras viviendas de personas mayores de 65 años.

    La controversia se produjo luego de que la Cámara de Diputados aprobara el informe de la comisión mixta que definió el mecanismo de restitución de los recursos municipales.

    La propuesta, que ha dividido a los jefes comunales, establece que la Tesorería General de la República (TGR) entregará a cada municipio una suma equivalente a la menor recaudación generada por el beneficio tributario. El monto será calculado anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII) e informado a la Dirección de Presupuestos y a la propia Tesorería.

    En ese contexto, Desbordes agradeció al Presidente José Antonio Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por avanzar en la medida que calificó como “justa” para los adultos mayores.

    Sobre la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años, Desbordes apuntó que “han pagado toda una vida y es justo lo que se está haciendo, es correcto lo que se está haciendo”.

    El alcalde también destacó que el Ejecutivo escuchara las inquietudes de los gobiernos locales. “Los municipios estamos satisfechos porque no vamos a perder un peso. Cada peso perdido vía contribuciones nos va a ser entregado por otra vía”, afirmó.

    Criticas a la oposición

    Desbordes abordó, además, los cuestionamientos de jefes comunales de la oposición por el mecanismo de compensación. “Lamento que alcaldes de izquierda estén mintiéndole a la ciudadanía, diciendo que hay municipios que van a recibir muchos millones, porque no es verdad: es un peso perdido en contribuciones, un peso devuelto”, manifestó.

    El alcalde de Santiago agregó que lamentaba “la demagogia de algunos alcaldes de izquierda que no son capaces de salir de su ideología” y cuestionó que la controversia afecte la imagen de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

    Alcaldes de oposición, entre ellos Tomás Vodanovic, Karina Delfino y Claudio Castro, han cuestionado que los recursos sean restituidos mediante impuestos generales. El argumento es que la fórmula beneficiaría en mayor medida a comunas con una alta recaudación de contribuciones.

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