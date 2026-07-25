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    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    La red comienza sus operaciones sin novedades

    Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:30 horas con la totalidad de la red disponible.

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