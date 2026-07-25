Las autoridades de Francia emitieron una orden de evacuación preventiva este sábado para siete municipios clave ubicados en la región de Gironda, cercanos a la zona de Burdeos, a raíz de la oleada de incendios forestales que han afectado al suroeste de dicho país y al centro de España.

Según anunció la perfecta de Gironda, Sophie Brocas, la medida afectó a los municipios de Le Haillan, Eysines y Mérignac, el suburbio más grande de la ciudad de Burdeos, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle y Saint-Aubin-de-Médoc.

La preocupación se ha centrado en desplegar operativos de protección en torno a instalaciones industriales como la que está ubicada en la localidad de Saint-Médard-en-Jalles, una planta industrial clasificada como de alto riesgo Seveso que produce, entre otros componentes, oxidante para el cohete europeo Ariane y propelentes para misiles y cohetes.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, detalló que el fuego en Gironda presenta un comportamiento de “fuego convectivo”, es decir, capaz de generar sus propios vientos, acelerar su marcha y cambiar bruscamente de dirección.

El fenómeno ha sido calificado como “sin precedentes” por los servicios de emergencia.

Es así que el gobierno francés ejecutó el despliegue militar de más de 1500 efectivos en Gironda y Las Landas, la entrada en acción inmediata del Airbus A400M adaptable para la lucha contraincendios y la activación del “plan blanco” en los hospitales para reforzar su capacidad de respuesta ante la emergencia.

Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”. SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA

Además, el gobierno distribuyó más de 1,5 millones de mascarillas FFP2 para los habitantes ante las densas columnas de humo cerca de las zonas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que hay más de 98 mil hectáreas quemadas en lo que va del año, lo que calificó como un “récord histórico”. En ese sentido, indicó que las operaciones de evacuación, que superan los 167.000 desplazados en Gironda y 30.000 en Las Landas, representan probablemente la mayor respuesta de este tipo en la historia de Francia.

Incendios en España

En cuanto a la situación en el país vecino, la comunidad de Madrid y la región vecina de Castilla y León enfrentan un escenario crítico.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz, definió la emergencia en el suroeste de la región como “el peor incendio de la historia” de la zona, donde más de 40.000 personas han sido evacuadas o confinadas.

La principal preocupación de los equipos de combate es la confluencia de dos masivos focos activos. Uno en Madrid, que ya ha arrasado 6.000 hectáreas, y otro en Castilla y León, con 9.000 hectáreas destruidas.

En ese sentido, las autoridades locales españolas advirtieron que el fuego en el suroeste madrileño se encuentra “fuera de capacidad de extinción” debido a las desfavorables condiciones meteorológicas y los fuertísimos vientos.

En paralelo, la Guardia Civil mantiene a dos personas bajo investigación, una de ellas detenida, por su presunta autoría en el foco de Castilla y León.