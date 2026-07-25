SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”

    El gobierno francés ejecutó el despliegue militar de más de 1500 efectivos en Gironda y Las Landas, la entrada en acción inmediata del Airbus A400M adaptable para la lucha contraincendios y la activación del “plan blanco” en los hospitales

    Por 
    Javiera Ortiz
    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”

    Las autoridades de Francia emitieron una orden de evacuación preventiva este sábado para siete municipios clave ubicados en la región de Gironda, cercanos a la zona de Burdeos, a raíz de la oleada de incendios forestales que han afectado al suroeste de dicho país y al centro de España.

    Según anunció la perfecta de Gironda, Sophie Brocas, la medida afectó a los municipios de Le Haillan, Eysines y Mérignac, el suburbio más grande de la ciudad de Burdeos, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle y Saint-Aubin-de-Médoc.

    La preocupación se ha centrado en desplegar operativos de protección en torno a instalaciones industriales como la que está ubicada en la localidad de Saint-Médard-en-Jalles, una planta industrial clasificada como de alto riesgo Seveso que produce, entre otros componentes, oxidante para el cohete europeo Ariane y propelentes para misiles y cohetes.

    El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, detalló que el fuego en Gironda presenta un comportamiento de “fuego convectivo”, es decir, capaz de generar sus propios vientos, acelerar su marcha y cambiar bruscamente de dirección.

    El fenómeno ha sido calificado como “sin precedentes” por los servicios de emergencia.

    Es así que el gobierno francés ejecutó el despliegue militar de más de 1500 efectivos en Gironda y Las Landas, la entrada en acción inmediata del Airbus A400M adaptable para la lucha contraincendios y la activación del “plan blanco” en los hospitales para reforzar su capacidad de respuesta ante la emergencia.

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”. SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA

    Además, el gobierno distribuyó más de 1,5 millones de mascarillas FFP2 para los habitantes ante las densas columnas de humo cerca de las zonas.

    El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que hay más de 98 mil hectáreas quemadas en lo que va del año, lo que calificó como un “récord histórico”. En ese sentido, indicó que las operaciones de evacuación, que superan los 167.000 desplazados en Gironda y 30.000 en Las Landas, representan probablemente la mayor respuesta de este tipo en la historia de Francia.

    Incendios en España

    En cuanto a la situación en el país vecino, la comunidad de Madrid y la región vecina de Castilla y León enfrentan un escenario crítico.

    La presidenta madrileña, Isabel Díaz, definió la emergencia en el suroeste de la región como “el peor incendio de la historia” de la zona, donde más de 40.000 personas han sido evacuadas o confinadas.

    La principal preocupación de los equipos de combate es la confluencia de dos masivos focos activos. Uno en Madrid, que ya ha arrasado 6.000 hectáreas, y otro en Castilla y León, con 9.000 hectáreas destruidas.

    En ese sentido, las autoridades locales españolas advirtieron que el fuego en el suroeste madrileño se encuentra “fuera de capacidad de extinción” debido a las desfavorables condiciones meteorológicas y los fuertísimos vientos.

    En paralelo, la Guardia Civil mantiene a dos personas bajo investigación, una de ellas detenida, por su presunta autoría en el foco de Castilla y León.

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”

    Lee también:

    Más sobre:FranciaEspañaIncendios forestalesGirondaBurdeosMadridCastilla y León

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jorge Correa Sutil: “Chile necesita crecimiento económico, pero afectar la democracia puede hacer un daño mucho mayor”

    Chantal Delsol, filósofa: “Querer restaurar un orden perdido es tan insensato y terrorista como pretender instaurar una utopía”

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile

    “Yo fui víctima de Sartor”: Los heridos que dejó el escándalo financiero

    Cámara de Comercio de Santiago lanza “Cotizapp”, una aplicación para trabajadores independientes

    Lo más leído

    1.
    Reino Unido afirma estar “listo para defenderse” después de que Irán dijera que sus bases militares son “objetivos legítimos”

    Reino Unido afirma estar “listo para defenderse” después de que Irán dijera que sus bases militares son “objetivos legítimos”

    2.
    Venezuela notifica formalmente su retirada del Estatuto de Roma e inicia su salida “definitiva” de la Corte Penal Internacional

    Venezuela notifica formalmente su retirada del Estatuto de Roma e inicia su salida “definitiva” de la Corte Penal Internacional

    3.
    Más de 200 mil personas deben huir o confinarse ante los incendios forestales que arrasan Francia y España

    Más de 200 mil personas deben huir o confinarse ante los incendios forestales que arrasan Francia y España

    4.
    La historia de una enfermera chilena en la guerra de Ucrania

    La historia de una enfermera chilena en la guerra de Ucrania

    5.
    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el cuartel general de la Armada en el norte del país

    Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el cuartel general de la Armada en el norte del país

    6.
    La campaña de EE.UU. para desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI

    La campaña de EE.UU. para desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Jorge Correa Sutil: “Chile necesita crecimiento económico, pero afectar la democracia puede hacer un daño mucho mayor”

    Chantal Delsol, filósofa: “Querer restaurar un orden perdido es tan insensato y terrorista como pretender instaurar una utopía”

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile
    Negocios

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile

    “Yo fui víctima de Sartor”: Los heridos que dejó el escándalo financiero

    La ingeniería de detalle para la implementación de la megarreforma

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    El “modesto” sueldo que ganará Lebron James tras aceptar una abrupta rebaja para jugar en Philadelphia 76ers
    El Deportivo

    El “modesto” sueldo que ganará Lebron James tras aceptar una abrupta rebaja para jugar en Philadelphia 76ers

    Zidane, Klopp y algunos por definir: el nuevo mapa de los entrenadores de las potencias tras el Mundial 2026

    Juan Lara: “Mi objetivo es dirigir en el próximo Mundial como árbitro principal; dentro del VAR es todo hermético”

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    Hesse Kassel da un paso adelante: “Este nuevo disco salió más fácil que el primero”

    El elogiado documental Az Zeeb: diario fílmico de un cineasta chileno descendiente de judíos y palestinos

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”
    Mundo

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”

    La historia de una enfermera chilena en la guerra de Ucrania

    Gadi Eisenkot, el exgeneral que desafía a Netanyahu en las elecciones de Israel

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños