Regates a Argentina y grandes tapadas: las mejores jugadas de Vozinha en el Mundial, el nuevo arquero de Colo Colo

De ser una de las grandes figuras del Mundial 2026 a ser el primer refuerzo de Colo Colo para la segunda rueda de la Liga de Primera. Sí, Vozinha -el portero de Cabo Verde- jugará para el Cacique durante los próximos 18 meses.

“La novedad es que hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país” , aseguró el timonel del Cacique, Aníbal Mosa.

Luego agregó que su contratación “no es solo marketing, porque obviamente viene de hacer un muy buen Mundial. Deportivamente está muy apto y por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga de que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso porque resulta que coloca a nuestro club en la órbita mundial”.

Las tratativas fueron complejas, pero la propuesta original mejoró en números y plazos. Para convencerlo, los albos terminaron por asegurarle al golero la permanencia por lo que resta del actual calendario y por todo 2027. Esa disposición terminó por convencer al golero, quien militaba en el Chaves, de la segunda división del fútbol portugués.

Las mejores jugadas de Vozinha: el nuevo arquero de Colo Colo

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¡UNA ATAJADA QUE QUEDÓ PARA LA HISTORIA! LA VOLADA DE VOZINHA PARA EVITAR LO QUE HUBIESE SIDO EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE CABO VERDE.



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¡VOZINHA LE TAPÓ EL TIRO A MESSI!



El arquero de Cabo Verde se hizo gigante y evitó el segundo gol del capitán de Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HuKHIdcSDL — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

VOZINHA TAMBIÉN TIENE MAGIA EN LOS PIES



El arquero de Cabo Verde demostró que también puede salir jugando con el balón ante Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EOvK3pN0AJ — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026