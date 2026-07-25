Regates a Argentina y grandes tapadas: las mejores jugadas de Vozinha en el Mundial, el nuevo arquero de Colo Colo
El portero que se transformó en figura en la cita norteamericana llega al líder de la Liga de Primera. Repasa aquí sus grandes tapadas.
De ser una de las grandes figuras del Mundial 2026 a ser el primer refuerzo de Colo Colo para la segunda rueda de la Liga de Primera. Sí, Vozinha -el portero de Cabo Verde- jugará para el Cacique durante los próximos 18 meses.
“La novedad es que hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país”, aseguró el timonel del Cacique, Aníbal Mosa.
Luego agregó que su contratación “no es solo marketing, porque obviamente viene de hacer un muy buen Mundial. Deportivamente está muy apto y por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga de que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso porque resulta que coloca a nuestro club en la órbita mundial”.
Las tratativas fueron complejas, pero la propuesta original mejoró en números y plazos. Para convencerlo, los albos terminaron por asegurarle al golero la permanencia por lo que resta del actual calendario y por todo 2027. Esa disposición terminó por convencer al golero, quien militaba en el Chaves, de la segunda división del fútbol portugués.
Las mejores jugadas de Vozinha: el nuevo arquero de Colo Colo
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