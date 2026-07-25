Senapred fija alerta amarilla por crecida para Molina y Curicó

Una alerta amarilla por crecida se levantó para Molina y Curicó de la Región del Maule durante la madrugada de este 25 de julio, que estará fijada hasta que las condiciones lo ameriten.

Así lo decretó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), con base en información de la Dirección General de Aguas (DGA). En particular, la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en precordillera de las comunas mencionadas, presenta un incremento en su caudal, llegando a valores de umbral amarillo .

Según detalla Senapred, esto “supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”. El resto de las estaciones aguas abajo, en todo caso, tienen umbrales normales actualmente.

Esta alerta coincide con la llegada de nuevos sistemas frontales este fin de semana al país, que se presentarán con diferentes etapas, lluvias de variada intensidad, posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento que podrían llegar a los 100 km/h, según el pronóstico de Meteored.

Esto, a días de la emergencia climática que afectó a diferentes regiones del país, y que dejó a su paso 13 fallecidos y sobre 34 mil viviendas damnificadas.

“Con la declaración de la Alerta Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, desglosaron desde el sitio web del organismo.