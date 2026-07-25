Carabinero muere en choque contra bus RED en Ñuñoa

Santiago 16 de abril 2025. En el marco de Semana Santa, autoridades participan de una intervencion urbana para concientizar sobre el rol de la conduccion segura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Un funcionario de Carabineros murió durante la madrugada de este sábado tras chocar el vehículo que conducía contra la parte posterior de un bus del sistema RED que se encontraba detenido en la vía en el sector de avenida Grecia con avenida Pedro de Valdivia, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

De acuerdo con el teniente coronel Cristián Tavra, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Santiago Oriente, el hecho se registró alrededor de las 5.40 horas.

“Un vehículo particular que se trasladaba en la misma dirección, por causas que se investigan, pierde el control del móvil, impactando en la parte trasera a este bus de Transantiago y resultando lamentablemente fallecido el conductor del vehículo menor”, señaló.

Según los primeros antecedentes entregados por el teniente, “se logró determinar que efectivamente es un funcionario de Carabineros que se encontraba en calidad de franco”.

Tras el accidente, Bomberos, Carabineros, personal municipal y el SAMU trabajaron en el lugar e intentaron asistir al conductor. Sin embargo, los esfuerzos no lograron salvarle la vida.

El uniformado tenía alrededor de 35 años y, según informó Carabineros, trabajaba en una oficina de la Dirección de Orden y Seguridad. Al momento del accidente se encontraba en su fin de semana libre.

SIAT indaga dinámica del choque

La Fiscalía de turno instruyó la concurrencia de la SIAT de Carabineros para realizar los peritajes en el lugar y establecer las causas del accidente. Entre las diligencias, se busca determinar la velocidad a la que se desplazaba el vehículo menor, si hubo maniobras de frenado y las condiciones que provocaron el impacto.

Respecto de una eventual ingesta de alcohol, Carabineros señaló que esa materia deberá ser determinada por los peritajes del Servicio Médico Legal. De todos modos, Tavra indicó que al interior del vehículo “no había botellas, no había ninguna circunstancia que pudiese hacer presumir que hubiese alguna ingesta de alcohol previamente”.

Carabineros informó que el bus se encontraba detenido al momento del impacto. La razón exacta de esa detención también será parte de la investigación. “La conductora está siendo en este momento entrevistada por personal de la SIAT para poder determinar por qué motivo estaba detenido en ese lugar”, señaló Tavra.

El vehículo menor era conducido solo por la víctima fatal. No se reportaron otras personas lesionadas producto del choque.

El tránsito en el sector fue desviado mientras la SIAT realizaba los peritajes correspondientes.

Los servicios 506, 507, 508, 510, 511, 516 y 519 deben circular por Rodrigo de Araya, Macul y avenida Grecia.

En tanto, el recorrido 106 fue desviado por Irarrázaval y Antonio Varas, mientras que el servicio 114 debe transitar por Castillo Velasco y avenida Pedro de Valdivia.