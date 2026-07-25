SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabinero muere en choque contra bus RED en Ñuñoa

    El accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de avenida Grecia con Pedro de Valdivia. La SIAT quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del choque.

    Por 
    Felipe Rivera
    Santiago 16 de abril 2025. En el marco de Semana Santa, autoridades participan de una intervencion urbana para concientizar sobre el rol de la conduccion segura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un funcionario de Carabineros murió durante la madrugada de este sábado tras chocar el vehículo que conducía contra la parte posterior de un bus del sistema RED que se encontraba detenido en la vía en el sector de avenida Grecia con avenida Pedro de Valdivia, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

    De acuerdo con el teniente coronel Cristián Tavra, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Santiago Oriente, el hecho se registró alrededor de las 5.40 horas.

    “Un vehículo particular que se trasladaba en la misma dirección, por causas que se investigan, pierde el control del móvil, impactando en la parte trasera a este bus de Transantiago y resultando lamentablemente fallecido el conductor del vehículo menor”, señaló.

    Según los primeros antecedentes entregados por el teniente, “se logró determinar que efectivamente es un funcionario de Carabineros que se encontraba en calidad de franco”.

    Tras el accidente, Bomberos, Carabineros, personal municipal y el SAMU trabajaron en el lugar e intentaron asistir al conductor. Sin embargo, los esfuerzos no lograron salvarle la vida.

    El uniformado tenía alrededor de 35 años y, según informó Carabineros, trabajaba en una oficina de la Dirección de Orden y Seguridad. Al momento del accidente se encontraba en su fin de semana libre.

    SIAT indaga dinámica del choque

    La Fiscalía de turno instruyó la concurrencia de la SIAT de Carabineros para realizar los peritajes en el lugar y establecer las causas del accidente. Entre las diligencias, se busca determinar la velocidad a la que se desplazaba el vehículo menor, si hubo maniobras de frenado y las condiciones que provocaron el impacto.

    Respecto de una eventual ingesta de alcohol, Carabineros señaló que esa materia deberá ser determinada por los peritajes del Servicio Médico Legal. De todos modos, Tavra indicó que al interior del vehículo “no había botellas, no había ninguna circunstancia que pudiese hacer presumir que hubiese alguna ingesta de alcohol previamente”.

    Carabineros informó que el bus se encontraba detenido al momento del impacto. La razón exacta de esa detención también será parte de la investigación. “La conductora está siendo en este momento entrevistada por personal de la SIAT para poder determinar por qué motivo estaba detenido en ese lugar”, señaló Tavra.

    El vehículo menor era conducido solo por la víctima fatal. No se reportaron otras personas lesionadas producto del choque.

    El tránsito en el sector fue desviado mientras la SIAT realizaba los peritajes correspondientes.

    Los servicios 506, 507, 508, 510, 511, 516 y 519 deben circular por Rodrigo de Araya, Macul y avenida Grecia.

    En tanto, el recorrido 106 fue desviado por Irarrázaval y Antonio Varas, mientras que el servicio 114 debe transitar por Castillo Velasco y avenida Pedro de Valdivia.

    Lee también:

    Más sobre:ÑuñoaAccidenteFallecidoMuerteNacionalREDAccidente de transitoCarabinerosChoqueSiniestro de tránsito

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado

    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades

    El plan de Evópoli para su rearme

    Nueva escalada entre Rusia y Ucrania deja al menos 14 civiles fallecidos

    Tras caso del Cajón del Maipo: RN impulsa sanciones con cárcel y multas para quienes incumplan evacuaciones

    Decretan arresto domiciliario nocturno para los dos adolescentes detenidos por lanzar molotovs durante desórdenes en el Instituto Nacional

    Lo más leído

    1.
    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    Cardenal Chomali: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que se comprometió a preocuparse de la vida” 

    2.
    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    Carabineros encuentra en buen estado a familia que se mantenía incomunicada en sector cordillerano de Andacollo

    3.
    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    4.
    Policías infiltrados, 14 grupos encriptados y el celular de un preso: la caída de la megabanda que vendía armas 3D

    Policías infiltrados, 14 grupos encriptados y el celular de un preso: la caída de la megabanda que vendía armas 3D

    5.
    General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

    General director de Carabineros, Marcelo Araya: “He notado un apoyo sincero del gobierno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado
    Chile

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado

    El plan de Evópoli para su rearme

    Tras caso del Cajón del Maipo: RN impulsa sanciones con cárcel y multas para quienes incumplan evacuaciones

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile
    Negocios

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile

    “Yo fui víctima de Sartor”: Los heridos que dejó el escándalo financiero

    La presión financiera sobre CMPC de cara a su megaproyecto Natureza en Brasil

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Ficha por un gigante de Sudamérica”: medios del mundo destacan la llegada de Vozinha a Colo Colo
    El Deportivo

    “Ficha por un gigante de Sudamérica”: medios del mundo destacan la llegada de Vozinha a Colo Colo

    Regates a Argentina y grandes tapadas: las mejores jugadas de Vozinha en el Mundial, el nuevo arquero de Colo Colo

    El “modesto” sueldo que ganará Lebron James tras aceptar una abrupta rebaja para jugar en Philadelphia 76ers

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    El elogiado documental Az Zeeb: diario fílmico de un cineasta chileno descendiente de judíos y palestinos

    Hesse Kassel da un paso adelante: “Este nuevo disco salió más fácil que el primero”

    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades
    Mundo

    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades

    Nueva escalada entre Rusia y Ucrania deja al menos 14 civiles fallecidos

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños