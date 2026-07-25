Balance por sistema frontal: 13 fallecidos, 15 desaparecidos, 13.993 damnificados y más de 34 mil viviendas dañadas

La noche de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance tras el monitoreo del sistema frontal que ha afectado al país, principalmente en las regiones de Coquimbo y Atacama.

La directora del organismo, Alicia Cebrián, detalló que hasta el momento se registran 13 fallecidos y 15 desaparecidos -con denuncia de presunta desgracia puesta en Carabineros de Chile-, 8 de ellos en la Región de Coquimbo y 7 en la Región de Atacama.

A esta cifra de afectaciones personales se suman 13.993 damnificados entre el tramo de la Región de Atacama y La Araucanía, 867 albergados, que se concentran en la Región de Coquimbo con 608, y 40.400 aislados, principalmente entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Respecto al daño en viviendas, Cebrián indicó que 1.587 están destruidas, 5.780 tienen afectación mayor, 27.290 presentan deterioro menor y 280 se mantienen con daños en evaluación por parte de los organismos locales.

Sobre esto, la directora insistió en que los “datos son preliminares y que la cifra final de afectación de viviendas será entregada una vez se aplique la ficha FIBE” .

Ayuda y reposición de conectividad

La autoridad además dio a conocer que desde Senapred se mantiene el envío de ayuda a las zonas afectadas, con una distribución por vía terrestre, marítima y aérea, alcanzando actualmente más de 190 toneladas.

“Esta jornada se realizó un quinto traslado por parte de la Fuerza Aérea, movilizando más de 12,4 toneladas de ayuda, consistentes en kit de alimentos, kit de higiene para hombre, mujer, niño, aseo domiciliario, colchones, almohada y agua”, apuntó.

Cebrián especificó que continúan los trabajos de reconstrucción gradual de la conectividad y de los servicios básicos en las regiones de Coquimbo y Atacama.

En esta última zona, la ruta costera C10, que une Huasco con Caldera, se encuentra disponible para vehículos livianos, mientras que la Ruta 5, en el tramo de ambas regiones, está operativa para vehículos pesados y “este fin de semana va a operar en ambos sentidos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde”, señaló.

En cuanto a mensajería SAE, durante esta jornada no se han registrado envíos de notificaciones, totalizando desde el 14 de julio, cuando se inició el evento, 162 mensajes enviados.

Suministro eléctrico y de agua potable

Cebrián además informó que en materia de suministro eléctrico, en el tramo Atacama-Araucanía, hasta esta jornada se reportan poco más de 16.000 clientes sin suministro, concentrados en la Región de Coquimbo con 6.734.

Respecto al agua potable, se reportan 121.594 clientes sin suministro entre la Región de Atacama y de Coquimbo.

En la comuna de Ovalle, en tanto, hoy se recuperó el 100% de agua distribuida a través de la red y en la conurbación La Serena-Coquimbo se ha logrado un 59% de reposición del servicio.

Altas temperaturas en Atacama y lluvias de Valparaíso a O’Higgins

En cuanto a as condiciones climáticas para los próximos días, la directora dijo que la Dirección Meteorológica mantiene un aviso por altas temperaturas en la Región de Atacama.

Este se va a extender hasta la tarde de mañana sábado principalmente en sectores de la cordillera de la costa, valles y pampa, con temperaturas que podrían ascender a más de 30 grados en algunos sectores.

Por otra parte, Cebrián indicó que se pronosticaron precipitaciones normales entre las regiones de Valparaíso a O’Higgins, con montos entre 15 y 25 milímetros para este sábado y domingo. De igual forma, habrán precipitaciones moderadas entre el Maule y Biobío, con montos entre 20 y 40 milímetros para el fin de semana.

Las lluvias entre Valparaíso y Biobío, se van a presentar con isoterma cero alta, lo que podría implicar que precipitará líquido en lugares donde actualmente hay nieve.

“Por lo anterior, el llamado a la ciudadanía es evitar conductas de riesgos, evitar ir este fin de semana a sectores cordilleranos y precordilleranos, pues esta condición podría implicar el derretimiento de esta nieve y eventuales aumentos de caudales en las cercanías ”, destacó.

Además, existe la probabilidad de vientos moderados, entre 20 y 40 kilómetros, con rachas de hasta 70 kilómetros en los sectores cordilleranos de dichas regiones.

Por otra parte, desde La Araucanía al sur, este fin de semana van a presentarse precipitaciones moderadas -entre líquidas y sólidas- en distintos sectores precordilleranos y cordilleranos.

“El sistema de prevención y respuesta ante desastres se mantiene monitoreando, desplegado en terreno y avanzando en las tareas de reposición y rehabilitación de las zonas afectadas, y monitoreando esta situación del nuevo sistema frontal que afecta a nuestro país”, finalizó.