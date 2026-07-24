Las dos regiones que acumularán hasta 150 mm de lluvia este fin de semana, según el tiempo. Foto: ATON.

Desde el pasado viernes, las regiones de La Araucanía y Los Ríos están recibiendo precipitaciones normales a moderadas que se extenderán durante el fin de semana. Según advirtió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), caerán montos importantes en ambas zonas.

Esto, producto de dos sistemas frontales que se desplazarán por el sector.

Por ello, Meteochile emitió dos avisos meteorológicos para este fin de semana: uno que está vigente desde la tarde del viernes 24 hasta la tarde de este sábado 25, y otro para la cordillera de ambas regiones, vigente desde la mañana del domingo 26 hasta el lunes 27.

Estos serán los sectores afectados, y los montos estimados de precipitación para cada uno.

Los sectores afectados por el sistema frontal este fin de semana

De acuerdo al primer aviso meteorológico de Meteochile, el primer evento de lluvia vigente hasta la tarde de este sábado 25 dejará los siguientes montos:

Región de La Araucanía (Cordillera): 15-30 mm de lluvia /40-60 cm de nieve.

Región de Los Ríos: Litoral (50 a 70 mm); Cordillera costa (50 a 75 mm); Valle (30 a 50 mm); Precordillera (30 a 65 mm); Cordillera (5 a 15 mm/ 40-60 cm de nieve).

El segundo aviso de la DMC advierte que desde la mañana del domingo 26, hasta la mañana del lunes 27, nuevamente un sistema frontal dejará montos importantes de lluvia e isoterma cero alta en la cordillera. Estos son los montos: