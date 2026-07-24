Deporte y música: Santander Rock N’ Roll Running Series 2026 abre sus inscripciones
La corrida se realizará el próximo 17 de octubre en Lo Barnechea.
Santander Rock N’ Roll Running Series abrió oficialmente sus inscripciones. La fórmula que distingue a esta serie, música en vivo a lo largo del circuito y un concierto de cierre, vuelve a marcar la diferencia en esta edición: cada corredor inscrito podrá llevar un acompañante al concierto final. La carrera se realizará el próximo 17 de octubre en Lo Barnechea, con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.
Junto con el anuncio, también se reveló el line-up completo del concierto que cerrará la jornada: Force abrirá el show, Glup se presentará como co-headliner y Los Tres cerrará como headliner del evento.
“Santander Rock N’ Roll Running Series es una experiencia única para quienes disfrutan del running y la música. Queremos reunir a corredores de todos los niveles en un recorrido con distancias accesibles por las calles de Lo Barnechea y cerrar la jornada con un gran concierto de Los Tres. Precisamente, la música y el deporte son dos ámbitos con los que Santander mantiene un profundo compromiso, por lo que esta actividad refleja de manera perfecta nuestro objetivo de promover experiencias que conecten a las personas con lo que más les apasiona”, destacó Fernando Larraín, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Marketing y Estudios de Santander Chile.
“Estamos muy contentos de contar con talento nacional en este line-up. Que Force, Glup y Los Tres sean parte de este cierre habla del nivel que queremos darle a esta fiesta del deporte y el rock, sobre todo en un regreso tan esperado. Santander Rock N’ Roll Running Series no se corría desde 2019, y volver con esta propuesta musical es la mejor forma de recibir de vuelta a los corredores", señala Adriana Escobar, directora de comunicaciones de World Centric Group.
Las inscripciones de la Santander Rock N’ Roll Running Series las encontrarás en el Instagram del evento: @rocknrollsantiago
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.