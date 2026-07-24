Deporte y música: Santander Rock N’ Roll Running Series 2026 abre sus inscripciones

Santander Rock N’ Roll Running Series abrió oficialmente sus inscripciones. La fórmula que distingue a esta serie, música en vivo a lo largo del circuito y un concierto de cierre, vuelve a marcar la diferencia en esta edición: cada corredor inscrito podrá llevar un acompañante al concierto final. La carrera se realizará el próximo 17 de octubre en Lo Barnechea, con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

Junto con el anuncio, también se reveló el line-up completo del concierto que cerrará la jornada: Force abrirá el show, Glup se presentará como co-headliner y Los Tres cerrará como headliner del evento.

“Santander Rock N’ Roll Running Series es una experiencia única para quienes disfrutan del running y la música. Queremos reunir a corredores de todos los niveles en un recorrido con distancias accesibles por las calles de Lo Barnechea y cerrar la jornada con un gran concierto de Los Tres. Precisamente, la música y el deporte son dos ámbitos con los que Santander mantiene un profundo compromiso, por lo que esta actividad refleja de manera perfecta nuestro objetivo de promover experiencias que conecten a las personas con lo que más les apasiona”, destacó Fernando Larraín, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Marketing y Estudios de Santander Chile.

“Estamos muy contentos de contar con talento nacional en este line-up. Que Force, Glup y Los Tres sean parte de este cierre habla del nivel que queremos darle a esta fiesta del deporte y el rock, sobre todo en un regreso tan esperado. Santander Rock N’ Roll Running Series no se corría desde 2019, y volver con esta propuesta musical es la mejor forma de recibir de vuelta a los corredores", señala Adriana Escobar, directora de comunicaciones de World Centric Group.

Las inscripciones de la Santander Rock N’ Roll Running Series las encontrarás en el Instagram del evento: @rocknrollsantiago