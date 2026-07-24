Presidente Kast lidera nueva reunión de monitoreo y coordinación por sistema frontal

Pasadas las 17.00 horas de este viernes, el Presidente José Antonio Kast liderará una nueva reunión de coordinación metereológica a raíz del sistema frontal que ha afectado a diferentes puntos del país.

La cita, que se desarrollará en el Palacio de La Moneda, contará con la participación de autoridades de gobierno y representantes de instituciones especializadas, entre ellas la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (SERVMET) y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).

Entre las prinicipales autoridades convocadas se encuentra el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián; y el jefe del sub departamento de Climatología y Meteorología Aplicada de la DMC, Gastón Torres.

La cita se da en medio de una serie de gestiones y despliegues en terreno que ha realizado el gobierno para enfrentar la crisis climática que ha perjudicado a varias zonas de Chile.