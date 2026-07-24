Rescatan a 16 trabajadores aislados en Pascua Lama: operativo para retirar a los otros 23 seguirá este sábado

Tras el sistema frontal con fuertes lluvias que afectó a la comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama, este viernes se concretó el rescate de 16 trabajadores aislados en un sector del proyecto minero Pascua Lama , dependiente de la empresa Barrick Chile.

Las fuertes lluvias que afectaron a la región provocaron la caída de nieve en la zona, lo que los dejó aislados en una zona cercana a la cordillera de Los Andes.

El presidente del sindicato de la empresa colaboradora, Sergio Durán, la mañana de este viernes denunció desde el helipuerto de Alto del Carmen que los trabajadores fueron enviados a trabajar a la alta montaña a pesar de conocerse que las condiciones del tiempo no serían las más adecuadas.

“Yo llamo nuevamente, es urgente. Yo sé que hay mucha urgencia en este valle y hay muchos colegas también que han sufrido, pero lo que está sucediendo allá arriba no es tanto en lo físico, es tanto lo mental, los viejos creen, y se lo digo porque compañeros me lo han manifestado, que van a morir de hipotermia , que van a morir de hipotermia, porque no tienen como alimentarse si el generador auxiliar falla”, señaló.

Por otro lado, el diputado por la zona, Cristián Tapia (Ind. PPD) denunció la lenta respuesta por parte de la empresa para llevar a cabo el rescate. En particular, se dispuso el trabajo de un solo helicóptero cuando el plan original era la participación de dos.

“Nosotros hemos dicho que conversamos con la empresa, que venían dos helicópteros para bajar ocho personas simultáneamente. Recién a esta hora, cuando son las 10:25 de la mañana, han podido rescatar a ocho personas. Por lo que se ve, no hay dos helicópteros, hay un solo helicóptero y eso yo creo que es grave ”, criticó.

Posteriormente, alrededor de las 14:00, se informó que este viernes se concretó el rescate de 16 de los trabajadores aislados.

Con ello, quedan en la alta montaña 23 trabajadores en faena, más otros tres aislados en el campamento Potrerillo .

“El compromiso de la empresa es que el operativo debe continuar mañana, a contar de las 7 de la mañana, para poder rescatar a los demás trabajadores. Hemos tenido contacto por videollamada con algunos de ellos. Están en buenas condiciones, pero todos sabemos que la noche es complicada, y en ese contexto esperamos que mañana el clima acompañe para tener a todos los trabajadores con sus familias ”, detalló el diputado Tapia.

Barrick Chile seguirá este sábado con los rescates

A través de un comunicado, Barrick Chile informó que este viernes iniciaron el rescate tras realizarse un total de cuatro vuelos.

“Actualmente, 23 personas permanecen en el campamento , quienes continúan resguardados y bajo monitoreo médico. Las evaluaciones disponibles confirman que están en buen estado de salud. El campamento mantiene operativas sus comunicaciones y cuenta con reservas suficientes de petróleo, gas, alimentación y agua para las personas que permanecen en el lugar", detallaron al respecto.

Respecto a los trabajadores que siguen en la alta mañana, explicaron que el operativo de rescate seguirá durante el sábado dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Por otro lado, sobre las críticas a la presencia de solo un helicóptero para el rescate, desde la empresa señalaron que " una de las aeronaves, de mayor peso, no pudo ascender al campamento debido a las condiciones de viento presentes en la zona, por lo que los traslados continuaron con un solo helicóptero".

“Esta reducción de la capacidad aérea respondió exclusivamente a condiciones logísticas, técnicas y meteorológicas que impedían operar ambas aeronaves con los estándares de seguridad requeridos. La decisión de continuar únicamente con el helicóptero que reunía las condiciones necesarias fue adoptada de manera preventiva, priorizando la integridad de los trabajadores, las tripulaciones y los equipos de apoyo “, enfatizaron al respecto.

“Barrick mantiene una coordinación permanente con las autoridades competentes y continuará informando oportunamente sobre la evolución del traslado a través de sus canales oficiales”, concluyeron sobre la situación.