Gobierno anuncia que respaldará proyecto que reconoce el 18 de julio como Día Nacional de la Reinserción Social

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció que el Ejecutivo patrocinará el proyecto de resolución impulsado por la Bancada de Diputados por la Reinserción que busca instaurar el 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social, iniciativa impulsada por la Bancada Parlamentaria por la Reinserción y que apunta a reconocer oficialmente la importancia de las oportunidades para las personas que están o han estado privadas de libertad.

Según datos del Ministerio de Justicia, el 99% de las personas que hoy están privadas de libertad en Chile cumplirá su condena y, entre 2026 y 2030, más de 30.000 sujetos volverán a sus barrios y comunidades.

Además, señalan que el sistema penitenciario chileno presenta actualmente una ocupación cercana al 151% de su capacidad, con niveles de hacinamiento críticos en varias regiones. Además, el 89% de la población penal proviene de los sectores más vulnerables del país y el 100% egresa con antecedentes penales, su principal barrera para acceder a un empleo formal.

“Sin embargo, la evidencia demuestra que el trabajo es la clave: sostener un empleo por al menos dos meses reduce la reincidencia en un 68,5%, y quienes pasan por un Centro de Educación y Trabajo (CET) reinciden solo en un 20% a dos años, frente al 50% de quienes salen sin apoyo. Pese a este impacto, hoy existen 317 plazas disponibles en los CET que no están siendo ocupadas”, sostienen desde Justicia.

El anuncio del Ejecutivo fue realizado durante el encuentro “Del Prejuicio a la Oportunidad”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile y Juntos por la Reinserción, de la Corporación 3xi, en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Colina I.

En la instancia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Ejecutivo patrocinará la iniciativa parlamentaria.

“Porque la reinserción no puede depender únicamente de la voluntad de un gobierno o de una institución, debe consolidarse como una política de Estado capaz de sostenerse en el tiempo y convocar el compromiso permanente de toda la sociedad. Con ese propósito, respaldamos el establecimiento del 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social, para que cada año Chile vuelva a reunirse en torno a la convicción de que construir oportunidades también es construir seguridad”, afirmó.

La fecha propuesta coincide con el natalicio de Nelson Mandela, jornada que actualmente ya es conmemorada por organizaciones dedicadas a la reinserción social.

Por su parte, el subsecretario Justicia, Luis Silva, sostuvo que “reinserción es seguridad, porque -al final- el país que queremos desde el punto de vista de la seguridad es uno en que las personas no delincan y por la tanto todos los esfuerzos que se puedan hacer para que aquellos que han delinquido no lo vuelvan a hacer, se orientan hacia un país más seguro. En ese sentido -insisto- todos los esfuerzos que se hagan en reinserción son en pro de un país más seguro”.

La autoridad encabezó este jueves el seminario “Reinserción social y alianzas público-privadas: un desafío para fortalecer la seguridad pública”, desarrollado como un espacio de encuentro y reflexión sobre los principales desafíos y oportunidades en materia de reinserción social de personas en conflicto con la ley.

El subsecretario Silva, además, se desplegó esta semana en la región de Ñuble, donde constató en terreno el funcionamiento de los servicios dependientes del ministerio ante las afectaciones provocadas por el sistema frontal, junto con participar en distintas instancias de coordinación regional.