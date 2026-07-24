El encuentro protocolar de las presidentas de la Suprema y el TC

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió este viernes en audiencia protocolar a su par del Tribunal Constitucional, María Pía Silva Gallinato, que fue acompañada por el ministro del órgano colegiado, Raúl Mera.

En el encuentro en el Palacio de Tribunales, las autoridades dialogaron sobre la colaboración interinstitucional y la realización de actividades de extensión conjuntas.

Silva, que asumió la presidencia del TC el 13 de julio pasado, fue designada en el cargo de ministra del tribunal el 25 de junio de 2018 por la Corte Suprema.

Este encuentro se da a un mes de que se abriera una disputa del TC y el Poder Judicial respecto a un recurso presentado por un deudor del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En su momento, Chevesich desdramatizó el episodio en que el TC pidió explicaciones porque la Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la inadmisibilidad de una acción de protección contra la Tesorería, pese a que el organismo, al resolver la admisión a trámite de una inaplicabilidad, ordenó, dos días antes, congelar el proceso.

“En estos casos, las cortes de apelaciones pueden acoger o rechazar los recursos de protección y se impugnan ante la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene que analizar el caso y eventualmente o confirmar o revocar lo decidido. O sea, no hay choque de trenes y lo que se ve en el Tribunal Constitucional es otro asunto", afirmó Chevesich consultada por el tema hace algunas semanas.

Este viernes el marco de sus visitas protocolares, la ministra Silva visitó también La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast.

A esa cita, asistió el ministro del TC Miguel Ángel Fernández y participó el ministro de Justicia, Fernando Rabat.