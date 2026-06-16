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    Chevesich detalla cómo están procediendo ante recursos en tribunales por cobros del CAE y desdramatiza cruce con el TC

    "Las cortes de apelaciones pueden acoger o rechazar los recursos de protección y se impugnan ante la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene que analizar el caso y eventualmente o confirmar o revocar lo decidido. O sea, no hay choque de trenes y lo que se ve en el Tribunal Constitucional es otro asunto", afirmó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ministra presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, le bajó el perfil a la disputa que se abrió con el Tribunal Constitucional (TC) respecto a un recurso presentado contra la Tesorería General de la República por un deudor del Crédito con Aval del Estado (CAE).

    Eso, en relación a la decisión de la Tercera Sala del máximo tribunal que confirmó la inadmisibilidad de una acción de protección contra la Tesorería por el cobro del CAE, pese a que el TC, al resolver la admisión a trámite de una inaplicabilidad, ordenó, dos días antes, congelar el proceso en el Poder Judicial.

    “En materia jurisdiccional, el Pleno no puede adoptar decisiones sobre la materia. En este caso, es la Tercera Sala que tiene que tomar una decisión en torno al problema que se le presenta. Pero la Corte Suprema no tiene facultades para ello”, precisó al ser consultada si habrá una intervención ante la serie de recursos presentados por deudores CAE ante los cobros.

    La ministra abordó estos temas con la prensa del Palacio de Tribunales en una vocería poco antes del mediodía de este martes, luego del Pleno en que se decidió abrir cuadernos de remoción a 42 jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica.

    Respecto al choque con el TC, la ministra afirmó que “en realidad no es nada dramático”.

    “En estos casos, las cortes de apelaciones pueden acoger o rechazar los recursos de protección y se impugnan ante la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene que analizar el caso y eventualmente o confirmar o revocar lo decidido. O sea, no hay choque de trenes y lo que se ve en el Tribunal Constitucional es otro asunto, si, en definitiva, una norma en particular estaría contra la Constitución”, puntualizó.

    Asimismo, la mandamás del Poder Judicial abordó cómo enfrentan en tribunales las acciones masivas como las que están ejecutándose por los cobros de la Tesorería.

    “En realidad, para este tipo de causas masivas hay todo un procedimiento que es analizarlos por relatores, por un grupo de funcionarios, abogados, para ir estableciendo las diferencias en cada uno. Y obviamente en estos casos para poder fallar y resolver más o menos de manera oportuna se están aplicando plantillas que son revisadas por los relatores y luego se han firmado de manera masiva”, indicó.

    Sobre el caso en que el TC pidió explicaciones por dar continuidad a un proceso en el que ellos solicitaron no avanzar, Chevesich hizo ver que esto ocurrió por un tema de fechas y que se relacione a un proceso masivo.

    “En este caso concreto lo que sucedió es que el miércoles 20 de mayo a las 16.19, terminada ya la jornada, se recibió un oficio del Tribunal Constitucional que daba cuenta que había suspendido el procedimiento. El día jueves era feriado, 21 de mayo. Y el día viernes 22 de mayo a las 8.00 de la mañana, en el folio 10, el funcionario ingresó a la carpeta electrónica respectiva esta resolución del Tribunal Constitucional. Y preparó consecuencialmente el proyecto que dice, téngase presente la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional. Pero era un proceso masivo”, acotó.

    La jueza expuso que los procesos masivos se empiezan a preparar días antes.

    “Entonces se subieron los fallos que en definitiva resolvió y firmó la Tercera Sala y paralelamente estaba el escrito en que se hacía presente esta circunstancia para que se tuviera en consideración en la sala. Pero el proceso masivo impidió, en el fondo, percatarse de aquello", dijo.

    Asimismo, sostuvo que el letrado que presentó el recurso pudo haber alertado de la suspensión.

    “Lamentablemente, el abogado tan pronto tomó conocimiento de la suspensión pudo haberlo hecho presente al tribunal. Porque, si bien sabemos que el día miércoles 20 de mayo recibimos este escrito pasada la hora de funcionamiento de la Corte Suprema, lo más probable es que esta decisión se haya tomado antes. Entonces podría habernos apoyado y haberlo hecho presente al tribunal, pero no pasó“, comentó la jueza.

    Más sobre:Corte SupremaCAETCTGRTesoreríaGloria Ana Chevesich

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