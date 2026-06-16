Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

Desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) se anunció que este martes comenzó el proceso de postulación al Subsidio para Sectores Medios, conocido también como Subsidio DS1.

La etapa corresponde al primer llamado de 2026 para este beneficio que permite la compra de un inmueble nuevo o usado, o bien, la construcción en sitio propio o densificación predial, en sectores urbanos o rurales.

Cabe recordar que el programa se encuentra dirigido a familias que no son propietarias de una vivienda, que cuenten con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor mediante recursos propios o a través de un crédito hipotecario.

Cómo postular al Subsidio DS1

El Minvu informó que este martes 16 de junio comenzó el proceso de postulación automática al Subsidio DS1, correspondiente a personas que no fueron seleccionadas en el segundo llamado de 2025.

En tanto, desde el 17 de junio se recibirán las nuevas postulaciones en minvu.cl, plazo que también aplica para quienes presenten cambios respecto a una solicitud anterior.

La tercera opción se abrirá el 19 de junio vía formulario de atención ciudadana, para quienes postulan por primera vez en sitio propio o deben acreditar una situación excepcional, en postulacionclasemediads1.minvu.cl.

Las tres vías de postulación se realizan en línea y el trámite se mantendrá disponible hasta el 30 de junio .

🏡 Ya comenzó el 1° Llamado 2026 del Subsidio para Sectores Medios (DS1)📅Desde hoy pueden postular automáticamente quienes no fueron seleccionados en el 2° llamado 2025. Las postulaciones nuevas se abrirán el 17 o 19 de junio. Toda la información en 🔗https://t.co/gdKOGbuIEq. pic.twitter.com/75ghAXmlTG — MINVU - Chile (@Minvu) June 16, 2026

Entre los requisitos a cumplir para postular al subsidio se encuentran: