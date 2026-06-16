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    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Esta semana se habilita el proceso para solicitar el Programa para Sectores Medios, que cuenta con plazos diferenciados según si se postuló anteriormente o si se ingresará la solicitud por primera vez.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Subsidio de Arriendo de Vivienda. Foto referencial: Getty Images.

    Desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) se anunció que este martes comenzó el proceso de postulación al Subsidio para Sectores Medios, conocido también como Subsidio DS1.

    La etapa corresponde al primer llamado de 2026 para este beneficio que permite la compra de un inmueble nuevo o usado, o bien, la construcción en sitio propio o densificación predial, en sectores urbanos o rurales.

    Cabe recordar que el programa se encuentra dirigido a familias que no son propietarias de una vivienda, que cuenten con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor mediante recursos propios o a través de un crédito hipotecario.

    Cómo postular al Subsidio DS1

    El Minvu informó que este martes 16 de junio comenzó el proceso de postulación automática al Subsidio DS1, correspondiente a personas que no fueron seleccionadas en el segundo llamado de 2025.

    En tanto, desde el 17 de junio se recibirán las nuevas postulaciones en minvu.cl, plazo que también aplica para quienes presenten cambios respecto a una solicitud anterior.

    La tercera opción se abrirá el 19 de junio vía formulario de atención ciudadana, para quienes postulan por primera vez en sitio propio o deben acreditar una situación excepcional, en postulacionclasemediads1.minvu.cl.

    Las tres vías de postulación se realizan en línea y el trámite se mantendrá disponible hasta el 30 de junio.

    Entre los requisitos a cumplir para postular al subsidio se encuentran:

    • Tener 18 años y contar con cédula de identidad vigente. Personas extranjeras deben contar con cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de permanencia definitiva.
    • Encontrarse en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica según el subsidio, es decir, dentro del 60% para el Tramo 1, 80% para el Tramo 2 y no superar los ingresos mensuales familiares determinados para el Tramo 3.
    • Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con antigüedad mínima de un año.
    • Acreditar el ahorro depositado en la cuenta para la vivienda antes de la postulación.
    • Para postular de forma colectiva se debe tener un mínimo de 10 integrantes, contar con una Entidad Patrocinante y con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.
    • Para las postulaciones de construcción en sitio propio se requiere documentos que acrediten la propiedad y aquellos que den cuenta de sus factibilidades, emitidos a una fecha no anterior al 1 de enero de 2025.
    Más sobre:ViviendaBeneficiosSubsidiosSubsidio DS1MinvuMinisterio de ViviendaSubsidio Sectores MediosPostularPostulaciónRequisitosFechasPlazo

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