Doble homicidio en el centro de Santiago: desconocidos abrieron fuego contra vehículo en barrio 10 de Julio

Una balacera ocurrida esta noche en el centro de Santiago, dejó a dos personas fallecidas, lo que es investigado por las autoridades.

Según el relato de testigos, se escucharon ráfagas de disparos en las inmediaciones de la intersección de las calles 10 de Julio con San Francisco, en el sector céntrico de la comuna. En tanto, a eso de las 21.34 horas, Carabineros tomó conocimiento del hecho.

De acuerdo con los antecedentes preliminares los atacantes serían cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas, desde donde propinaron los disparos, lo que hirió gravemente a las víctimas que se encontraban al interior de un vehículo.

Las heridas a los ocupantes causaron que el vehículo chocara contra un local comercial.

Al lugar llegó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes confirmaron el fallecimiento de las personas al interior del móvil.

Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras diligencias y acordonar el lugar.

Con todo, el Ministerio Público determinó que la investigación sea realizada por la Policía de Investigaciones (PDI), además de la coordinación que realiza el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El fiscal adjunto, Luis Barraza, de la Fiscalía ECOH, aseguró que alrededor de las 21.40 horas, “un vehículo que se movilizaba, digamos, en dirección hacia el poniente, fue abordado por unas motocicletas indeterminadas, produciéndose una gran cantidad de impacto balístico al vehículo, lo cual ha producido la muerte de dos personas”.

En esa línea, el fiscal señaló que se trabaje en esclarecer el doble homicidio consumado, además, afirmó que se trabaja en determinar la cantidad de motocicletas que participaron del crimen.

Sobre las víctimas, se señaló que corresponden a dos hombres adultos, de nacionalidad extranjera, a los cuales se trabaja en identificar. También se informó que el vehículo en que se trasladaban los fallecidos no contaba con encargo por robo vigente.