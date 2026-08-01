Balance de sistema frontal: 59 damnificados, 48 albergados, 611 personas aisladas y más de mil viviendas dañadas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregan un balance del sistema frontal. Captura de pantalla.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregaron la noche de este viernes un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro sur del país.

Es así como Pavez comenzó informando que durante la jornada de hoy se sumó a la mesa de trabajo la Región de Antofagasta, la que tuvo precipitaciones en un rango normal, por lo que no se produjeron ningún tipo de afectaciones.

Además, dio a conocer que en la Región de Coquimbo hubo intensas precipitaciones que provocaron activaciones de quebradas, pero tampoco ocasionaron afectaciones a la conectividad o el suministro de agua potable.

“Lo que da cuenta que la recuperación de dicha región está en un muy buen camino y se ha sostenido de manera firme” , afirmó la autoridad al respecto.

De la misma forma, Pavez remarcó que para el día de mañana se espera la llegada de un nuevo sistema frontal, que afectará fundamentalmente desde la Región el Maule hacia el sur del territorio nacional.

Bono de recuperación y fase de reconstrucción

El subsecretario además confirmó la puesta en marcha por parte del gobierno de su comité de ayudas tempranas, mediante el cual este viernes se entregó el bono de recuperación a más de 12.000 hogares, “los que fueron depositados en las cuentas RUT de los hogares catastrados gracias a la ficha FIBE”, detalló.

“Vamos a seguir haciendo los catastros que nos quedan pendientes, fundamentalmente en la Región de Atacama, Coquimbo y Valparaíso”, añadió.

Para luego apuntar que como autoridades ya se está trabajando en la fase de la reconstrucción, con el comité homónimo que “va a estar también coordinado por el Ministerio del Interior y al cual se suman Hacienda, Obras Públicas, Vivienda y otros ministerios para dar respuesta ya a la fase de recuperación”.

Ingreso de nuevo sistema frontal

Por su parte, la directora de Senapred especificó la situación de las regiones entre Antofagasta y Los Lagos tras el paso del sistema frontal que las afectó desde el día de ayer, además de entregar el pronóstico meteorológico realizado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para los próximos días.

De acuerdo con este último, el actual sistema frontal ya se encuentra en retirada desde la zona norte y central del país hacia el sector argentino, con precipitaciones que han ido declinando durante la tarde noche entre Atacama y Coquimbo.

Esto además ha provocado una inestabilidad post frontal entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos de manera aislada, que provoca algunos chubascos.

Para mañana, en tanto, se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal con precipitaciones de distinta intensidad, afectando desde esta madrugada entre la regiones de Ñuble y Aysén, y hacia la noche del sábado entre las de Valparaíso y Los Lagos.

También se encuentra vigente para este sábado un aviso que indica la probabilidad del desarrollo de nubes que podrían generar tornados entre la región de La Araucanía y Los Lagos.

A esto, se suma un aviso del Servicio Meteorológico de la Armada de la probable generación de trombas marinas para el mismo sector.

Balance de afectaciones de la jornada

Cebrián además ofreció un balance de la afectación del actual sistema frontal, informando que este registra hasta el momento 59 damnificados, 48 albergados y 611 personas aisladas.

En cuanto a viviendas, se cuentan 6 destruidas, 24 que presentan daño mayor, 575 con afectación menor y 449 en evaluación.

“Todos estos datos son proporcionados a partir de la información que levantan los distintos municipios y el daño en vivienda finalmente tiene que ser después corroborado con la aplicación de los instrumentos que están diseñados para ello”, señaló la autoridad al respecto.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entrega un balance del sistema frontal. Captura de pantalla.

Monitoreo de emergencias

De la misma forma, se refirió al monitoreo de las emergencias de sur a norte. Este indica que en la Región de Los Lagos se mantiene con alerta roja la comuna de San Pablo, “que es la que ha concentrado la mayor cantidad de precipitaciones y producto de ello desbordes del río Bueno que mantienen 300 personas aisladas en el sector producto de la crecida de este curso de agua”.

En la Región de Los Ríos se han registrado remociones en masa, también el aumento de varios caudales y diversas inundaciones en sectores de comunas de Valdivia, Mariquina, Panguipulli y La Unión, lugar que “reviste especial preocupación”.

Las mayores afectaciones en la Región de la Araucanía se han concentrado en el tramo de Angol a Purén, en sectores de Loncoche, Vitruvquén, Curanilagüe y Tolteno.

Asimismo, en las últimas horas, producto de las consecuencias del sistema frontal, se reforzaron algunos procesos de evacuación con el envío de la mensajería SAE, tanto para sectores de la Región de Coquimbo como para apoyar una evacuación de 150 familias del sector Las Obras en la comuna de Traiguén.

De acuerdo con Cebrián, también se reportan interrupciones de diversas rutas en las comunas en Los Ángeles, Nacimiento, Mulchén, Santa Juana, Curanilagüe, en la Región de Biobío.

Además se declaró alerta roja para la comuna de Concepción por el desborde del río Andalién, mientras que en la comuna de Alto Biobío se declaró alerta amarilla por la crecida del embalse Ralco.

En la Región de Ñuble se han registrado remociones en masa en distintas rutas de las comunas de Coelemu, Coquecura, Ñiquén, San Carlos, San Fabián, Quillón y Chillán; y en las comunas de Renquil y Coelemu es donde se han reportado las mayores situaciones de anegamiento.

“El resto de las regiones O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso han registrado afectaciones focalizadas y menores. En Valparaíso se reportó dos personas lesionadas producto de la caída de un árbol sobre un automóvil. Las personas fueron atendidas en el centro salud y dadas de alta a sus domicilios”, detalló.

Finalmente informó que en la Región de Coquimbo se registró la activación de varias quebradas, el aumento de algunos cauces de ríos, por lo que se durante la jornada se envió en 10 oportunidades mensajería SAE de manera preventiva, a distintos sectores de la comuna de La Serena, Coquimbo, Combarbalá y Monte Patria.