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    Contraloría inicia sumario en caso de exseremi a la que se atribuye mensaje ofreciendo empleo con exigencia de militancia

    El Minsal solicitó la renuncia a la secretaria regional ministerial de Salud de Arica, Karla Kepec, tras la filtración de una publicación en WhatsApp atribuida a ella. La autoridad habría solicitado para un cargo que los postulantes fueran del Partido Republicano o “hijo/a de republicano”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Contraloría General de la República dispuso iniciar un sumario administrativo en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Arica y Parinacota.

    Esto, en relación al caso de Karla Kepec Álvarez, médico cirujano que encabezó la repartición hasta este 30 de julio, cuando se divulgó un supuesto mensaje de WhatsApp de su autoría en el que se informaba de una oferta de empleo con la exigencia de ser militante del Partido Republicano o familiar.

    Ante la polémica por la filtración del mensaje que habría circulado en un grupo de la tienda oficialista, el Ministerio de Salud solicitó a Kepec su renuncia.

    Kepec fue candidata a gobernadora y encabezó el Partido Republicano en la región.

    “Junto con saludarles y esperando se encuentren bien les comento necesidad en mi Servicio Seremi de Salud a 02 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto de LabSal. Republicano o hijo/a de Republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”, expresaba el mensaje atribuido a la exautoridad.

    La Contraloría requirió a la Seremi de Salud de Arica informar fundadamente sobre la eventual necesidad de contratación de tecnólogos médicos para dicho servicio, transparentando “la forma de proveer dichas funciones, condiciones y/o perfil de los cargos”.

    Además, solicitó aclarar si el número de teléfono al que se atribuye el mensaje pertenece a los activos de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota.

    Según lo dispuesto por el ente fiscalizador, los antecedentes requeridos deberán remitirse en el plazo de dos días hábiles administrativos, desde la recepción del oficio respectivo.

    Más sobre:ContraloríaAricaPartido RepublicanoKarla Kepec

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