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    Infantino contraataca: FIFA acelera plan para aumentar el Mundial a 64 equipos tras fuerte rechazo a privatizar el torneo

    El presidente de la Federación Internacional busca contratar una agencia que estudie -en un período muy acotado- el impacto que tendría la ampliación de la máxima cita de selecciones. Esto va de la mano con el plazo establecido para votar la polémica creación del FIFA Forward Enterprise: el 19 de septiembre.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Infantino contraataca: FIFA acelera plan para aumental el Mundial a 64 equipos tras fuerte rechazo a privatizar el torneo. Foto: Xinhua/Xiao Yijiu Xiao Yijiu

    Primero fue la UEFA. Luego, la Concacaf. Y este viernes fue el turno de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). En menos de 24 horas, las tres organizaciones expresaron su enérgico rechazo a la idea del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de crear una empresa filial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE) con la participación de inversionistas externos. Esta firma fue valorada en US$ 20 mil millones y sería la encargada de gestionar los derechos comerciales de los torneos organizados por el ente rector del fútbol, entre ellos, el más importante y emblemático de todos: la Copa del Mundo.

    La propuesta generó el repudio generalizado de distintas entidades, como la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, que amenazó con boicotear la máxima cita de selecciones. “El Mundial no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol (...) Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes“, advirtieron las 55 federaciones del Viejo Continente, tras reunirse de emergencia este jueves.

    Con el rechazo público de UEFA, Concacaf y AFC, el polémico proyecto de Gianni Infantino comenzaba a desmoronarse con rapidez. ¿La razón? Necesita aprobarse por mayoría simple, es decir, por al menos 106 de las 211 asociaciones miembro. Sin embargo, las tres confederaciones que hasta ahora se han manifestado en contra suman 136 votos en total, lo que constituye, en el papel, un golpe letal al controvertido plan del suizo-italiano.

    (260720) -- NEW JERSEY, July 20, 2026 (Xinhua) -- FIFA President Gianni Infantino (R) talks with U.S. President Donald Trump during the awarding ceremony after the final match between Spain and Argentina at the 2026 FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium, the United States, July 19, 2026. (Xinhua/Jia Haocheng) Jia Haocheng

    El contrataque de Gianni Infantino: acelerar la aprobación del Mundial 2030 con 64 equipos en tiempo récord

    Justo antes de que la Confederación Asiática de Fútbol se sumara al rechazo de la UEFA y la Concacaf, la FIFA aceleró su propuesta para ampliar el Mundial 2030 a 64 equipos, el que superaría con largueza al que acaba de disputarse en Canadá, México y Estados Unidos, que contó con 48 selecciones participantes. Una movida que sin duda podría seducir a aquellas asociaciones más débiles y comprometerlas a seguir apoyando a Infantino.

    En las últimas horas, el ente rector del fútbol informó a sus asociaciones miembro que contratará a una agencia independiente para que realice un estudio sobre los impactos que generaría un Mundial de esa magnitud.

    La convocatoria de licitación señala lo siguiente: “FIFA está considerando las implicaciones estratégicas de una posible expansión de la Copa Mundial de la FIFA más allá del formato actual. Por lo tanto, la FIFA desea contratar a una agencia independiente para determinar si ampliar la Copa Mundial de la FIFA de 48 a 64 selecciones participantes, a partir de la edición de 2030, afectaría al ecosistema futbolístico del torneo, y de qué manera lo haría”. Las agencias que postulen tienen que presentar sus propuestas de investigación antes del 7 de agosto.

    Los plazos para el Mundial de 64 equipos que plantea Infantino

    Una aprobación rápida para ampliar el Mundial es clave para Gianni Infantino en su afán de aprobar la polémica creación de FIFA Forward Enterprise, plan que espera lanzar en septiembre. “Se ha asignado un plazo de tan solo cuatro semanas a la entidad ganadora, que será seleccionada el 14 de agosto, para analizar la expansión propuesta. La FIFA ha exigido que el análisis se entregue antes del 11 de septiembre, lo que indica que la decisión podría tomarse este mismo año", aseguró The Guardian.

    Estas fechas coinciden con el límite establecido por la Federación Internacional para aprobar o rechazar la creación de FIFA Forward Enterprise (19 de septiembre), esquema que promete beneficiar con hasta 86 millones de dólares a las 211 asociaciones miembro por los próximos 12 años, siempre y cuando voten a favor. “El lanzamiento de esta nueva estructura está sujeto al apoyo de la mayoría de las federaciones miembro y a las aprobaciones pertinentes del Consejo de la FIFA”, comunicó Infantino mediante una carta dirigida a cada presidente de federación el pasado 28 de julio.

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