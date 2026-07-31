Cuatro camisetas en menos de dos años: Gonzalo Tapia cierra ciclo en Sao Paulo y parte a la Major League Soccer

Después de un año en Sao Paulo de Brasil, el delantero chileno Gonzalo Tapia vuelve a hacer las maletas. Su nuevo destino está en la Major League Soccer de Norteamérica tras el acuerdo alcanzado con el Tricolor de la urbe más populosa del país.

Porque todo ha pasado muy rápido en la carrera del atacante formado en Universidad Católica. Tras dejar a la escuadra de la franja, en diciembre de 2024, el jugador fichó por River Plate de Argentina, tras dejar poco más de 1 millón de dólares en el balance de Cruzados.

Corta estadía, en la que Tapia solo alcanzó a estar un semestre. A mitad del año pasado, tras el llamado del entrenador transandino Hernán Crespo, la escuadra paulista inició las tratativas para conseguir su préstamo.

Así, en el segundo semestre del año pasado, el futbolista fraguó sus mejores números fuera de las fronteras chilenas y se consolidó como uno de los jugadores en la ofensiva para el exentrenador de Defensa y Justicia de Florencio Varela. Suficiente para que el gigante brasileño anunciara la compra del pase del jugador, en diciembre pasado.

“Sao Paulo ha ejercido la obligación de compra prevista en el contrato de préstamo válido hasta el 30 de junio de 2026, asegurando la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del atleta”, anunció el Tricolor en sus cuentas oficiales.

Nuevo cambio

Sin embargo, desde la partida del argentino Crespo, en marzo pasado, Tapia perdió mucho protagonismo en la disciplina del gigante paulista. Es más, desde el cambio de DT, el delantero solo ha sido titular en cinco partidos bajo las órdenes de Roger Machado y Dorival Júnior.

Vertiginoso cambio que puso al atacante en la puerta de salida en el Morumbí. De acuerdo con la información que publica UOL, el chileno llegó a un acuerdo con el Columbus Crew y jugará para la franquicia de la MLS en calidad de cedido por un año.

Tapia firmó contrato por un año con la escuadra de Ohio, después de que las partes desbloquearan una negociación que llevaba días estancada. El nuevo vínculo contempla una cesión por un año, con una opción de compra fijada en 1,5 millones de dólares, tratativas que fueron lideradas por el director deportivo del club, Rafinha.

El acuerdo entre ambos clubes se había logrado la semana pasada. Sin embargo, el punto muerto radicaba en las negociaciones entre los representantes del delantero y la franquicia estadounidense, principalmente en lo referente a su salario.

Una decisión en la que pesó sobremanera la voluntad del atleta. El exjugador de Universidad Católica recibió ofrecimientos de otros mercados, pero Columbus Crew fue el único club que le hizo una oferta oficial. Entonces, el futbolista siempre consideró una prioridad marcharse a la Major League Soccer.