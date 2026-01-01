Gonzalo Tapia cerró 2025 de la mejor forma posible. Sao Paulo concretó la compra definitiva de su pase a River Plate y lo comunicó a través de sus redes sociales en un concepto que, además, especifica hasta cuando durará, en principio, la relación entre ambos: Tapia 2029.

El delantero no es el único que celebra a cuenta del traspaso definitivo. En Las Condes también hay satisfacción. Universidad Católica allegará millonarios recursos a cuenta del traspaso del ariete.

La UC se frota las manos: el millonario ingreso que recibirán los cruzados por la venta de Gonzalo Tapia

“Sao Paulo ha ejercido, anticipada e irreparablemente la obligación de compra prevista en el contrato de préstamo válido hasta el 30 de junio de 2026, asegurando la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del atleta, que luego integrará permanentemente al equipo", sostiene la comunicación oficial que emitió el club brasileño.

Gonzalo Tapia, en Sao Paulo.

Los cruzados mantenían el 20 por ciento de los derechos sobre el futbolista, según la operación que implicó su paso a River Plate, en su primera experiencia en el exterior. Es decir, conservaban participación proporcional en la eventualidad de que se desarrollara un negocio futuro sobre el futbolista. Había recibido US$ 1,1 millones en la operación, aunque el jugador perfectamente pudo partir sin dejarles ganancias a los estudiantiles, pues el vínculo entre ambos había concluido.

En esa línea, en San Carlos de Apoquindo esperan la retribución. “En cualquier venta, la repartición es proporcional entre River Plate y Universidad Católica”, explican en el club de la franja, a la espera de una comunicación oficial de parte de los transandinos respecto de la repartición de los montos.

La operación se estima en US$ 2,2 millones, por los que los de la franja recaudarían casi medio millón de dólares adicionales al poco más de un millón que percibieron en el primer traspaso.