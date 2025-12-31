En Sao Paulo, Gonzalo Tapia encontró su lugar. El delantero formado en Universidad Católica llegó al club brasileño después de un magro paso por River Plate. Tenía que recuperar su nivel y, sobre todo su confianza.

Ambos objetivos los fue cumpliendo paulatinamente. En el camino, también estuvo en la Selección. Ahora, recoge los frutos: el club brasileño adquirió el 60 por ciento de sus derechos económicos, con una opción de sumar un 20 por ciento más, y aseguró su permanencia hasta 2029. La fracción restante sigue perteneciendo a Universidad Católica.

Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia

En principio, River Plate pretendía US$ 2 millones por la transferencia definitiva del jugador, pero la fórmula que acordaron las partes reduce, al menos en lo inmediato, la cuantiosa cifra.

“Tapia 2029″, anunciaron los brasileños en sus perfiles oficiales en las redes sociales para dar cuenta del exitoso término de las tratativas con el club afincado en el barrio bonarense de Núñez.

Las operaciones entre el club paulista y el transandino involucraron a tres jugadores. Además del chileno, el defensor Enzo Díaz continuará en el Tricolor. Eso sí, hay una diferencia en la extensión de las permanencias: el transandino seguirá, en principio, hasta 2028. Es decir, un año menos que el jugador nacional.

El club argentino, en tanto, asegura la continuidad de Giuliano Galoppo, quien estaba cedido. Ahora, su permanencia será definitiva.

El excruzado ha jugado 21 encuentros con la escuadra paulista, en los que ha marcado cinco goles. En River Plate no había podido anotar en los siete compromisos que disputó.