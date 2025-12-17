SUSCRÍBETE POR $1100
    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    Según se enteró El Deportivo, el equipo argentino puso una cifra específica por la carta del delantero chileno, autor de 5 goles en 21 partidos con O Tricolor, aunque restan seis meses para el final de su préstamo.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Gonzalo Tapia está cerca de quedarse en Sao Paulo de manera definitiva. FOTO: X @SaoPauloFC

    El año 2025 ha estado lleno de altibajos para Gonzalo Tapia. El delantero arribó a River Plate a principios de esta temporada, operación que dejó poco más de 1,1 millones de dólares en las finanzas de Universidad Católica, a pesar de que el atacante. Después de solo un semestre, los porteños decidieron cederlo a Sao Paulo, equipo que hoy pretende quedarse con el pase del jugador a título definitivo.

    Porque el primer semestre del atacante en Núñez no cumplió las expectativas el club millonario, tampoco las del jugador. Solo pudo sumar 7 presencias en seis meses, en todas las competiciones. Disputó un total de 200 minutos, mas no logró goles y tampoco asistencias.

    En ese escenario, la dirigencia de la escuadra transandina decidió ceder al delantero al gigante paulista, todo para mostrar al futbolista y recuperar parte de su inversión, después de que el técnico Marcelo Gallardo dejara de considerarlo.

    Tras solo cinco meses de su llegada, las actuaciones del jugador formado en el equipo logrado han logrado convencer a la secretaría técnica del equipo brasileño. En el estadio Morumbi, Tapia encontró la regularidad que necesitaba. Acumuló 21 presencias y marcó cinco conquistas.

    “Tapia llegó a un club grande como Sao Paulo, venía de otro importante como River Plate. Todo lo hizo con mucha humildad, tiene muchas ganas de trabajar y de entender que necesitaba hacer un cambio”, dijo el técnico de los paulistas, Hernán Crespo, el mes pasado.

    Asimismo, Valdanito agregó que el chileno “encontró aquí la confianza en los compañeros y en el cuerpo técnico. Está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces toca jugar, a veces entrar y otras esperar. Cuando juega, marca la diferencia. Estoy muy contento con Gonzalo Tapia”.

    Plena tratativa

    Elogios que en noviembre fueron secundados por los encargados de fichajes y la conformación del plantel en la organización de Sao Paulo. Así quedó retratado en la opinión del director deportivo Rui Costa.

    “Estamos analizando el escenario que tenemos con River Plate. Hemos hablado con el club argentino y estamos intentando llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todos. Queremos que Gonzalo Tapia se quede aquí. Creo que tendremos resultados concretos en los próximos días”, reconoció el exdirectivo de Gremio, responsable de llevar a Eduardo Vargas al equipo gaúcho, en 2013.

    La relación entre tricolores y porteños está en excelentes términos. La cesión del mediocampista Giuliano Galoppo desde el equipo brasileño a Buenos Aires permitió la salida del chileno y otro jugador de River a la capital paulista.

    Sin embargo, tal como se enteró El Deportivo, la permanencia de Tapia en la institución paulista no pasa por la negociación del volante ofensivo argentino, sino que las tratativas van por un camino diverso.

    Los brasileños pidieron precio por el atacante de la Roja y la respuesta de los de Núñez fue clara: 2 millones de dólares. En ese margen, ambas instituciones continúan conversando, cuando parece claro que la permanencia definitiva de Tapia, cuando todavía restan seis meses para que finalice su préstamo.

