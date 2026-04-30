SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    El estudio dirigido por un equipo de la Universidad de York en Canadá también consideró factores como la actividad física y el sedentarismo. Presumen que sus hallazgos podrían contribuir a la prevención o el retraso de la demencia.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación. Foto: referencial.

    Una investigación dirigida por un equipo de la Universidad de York en Canadá asegura haber identificado la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de padecer demencia en la edad adulta.

    Los autores del reciente trabajo, publicado a principios de abril en la revista científica PLOS One, utilizaron datos recopilados de 69 estudios previos, con los cuales hicieron un análisis estadístico para buscar asociaciones entre los siguientes factores: actividad física, sedentarismo, duración del sueño y demencia.

    De acuerdo a los investigadores, parte de la importancia de su estudio es que tales factores pueden ser controlados hasta cierto punto.

    Por lo tanto, presumen que sus hallazgos podrían contribuir a la prevención o el retraso de la demencia.

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación. Foto: referencial.

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según el estudio

    Los investigadores concluyeron que “la actividad física regular, un menor tiempo de sedentarismo y un sueño nocturno adecuado, de entre 7 y 8 horas, podrían estar asociados con un menor riesgo de demencia y son factores potencialmente modificables para su prevención o retraso”.

    Dormir menos de 7 horas por noche se relacionó con un aumento del 18% en el riesgo de demencia, mientras que dormir más de 8 horas se correlacionó con un aumento del 28%.

    Junto con ello, vieron que estar sentado durante periodos prolongados —más de 8 horas diarias— y la falta de actividad física —menos de 150 minutos a la semana— también se asoció con un aumento significativo en las probabilidades.

    Los autores precisaron que su investigación no prueba una relación de causa y efecto. Más bien, sus resultados reflejan asociaciones entre distintos factores.

    Se necesitan estudios futuros con adultos de mediana edad y un seguimiento a largo plazo que incluya cambios en los hábitos de movimiento a lo largo del tiempo para comprender mejor la relación entre la actividad física, el sedentarismo y el sueño en relación con el riesgo de demencia”, escribieron en la publicación.

    Pese a que no realizaron pruebas por sí mismos y a que basaron su investigación en decenas de estudios previos, destacaron que se ha demostrado que el ejercicio, el movimiento regular y mantener hábitos de sueño saludables es clave para mantener un flujo sanguíneo activo en el cerebro, eliminar los desechos de las neuronas y proteger otras partes del cuerpo conectadas con el cerebro.

    “En conjunto, un perfil de comportamiento de movimiento saludable puede promover efectos vasculares, neurotróficos y antiinflamatorios que, en conjunto, favorecen la salud cerebral y pueden retrasar la aparición o la progresión de la demencia”.

    Con estos hallazgos, esperan que se desarrollen más investigaciones para descifrar con mayor detalle los vínculos entre el sueño, el ejercicio, el nivel de sedentarismo y la demencia.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludSueñoDemenciaAlzheimerDormirActividad físicaSedentarismoEjercicioCerebroLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Turquía pide “una postura unificada” internacional ante Israel tras el abordaje de parte de la flotilla

    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África

    El presidente de Irán subraya que el bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz “está condenado al fracaso”

    Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

    En qué regiones de Chile habrá lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

    Lo más leído

    1.
    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África

    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África

    2.
    Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

    Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

    3.
    Cómo aprender a perdonar y dejar atrás el rencor puede potenciar tu bienestar, según un estudio

    Cómo aprender a perdonar y dejar atrás el rencor puede potenciar tu bienestar, según un estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Katherine Martorell (RN) afirma que Kast “está respondiendo todos los días por errores de los ministros”

    Sujeto termina en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Cerro Navia

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual
    Negocios

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual

    Comisión para el Mercado Financiero cursó multas por $21 mil millones en 2025

    Inflación volverá a superar el 4% anual en abril y bencinas subirían otros $35 en primera semana de mayo

    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África
    Tendencias

    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

    La millonaria oferta que prepara un club de la Premier League para llevarse a Marcelino Núñez de Ipswich Town
    El Deportivo

    La millonaria oferta que prepara un club de la Premier League para llevarse a Marcelino Núñez de Ipswich Town

    “Al borde de la eliminación”: prensa de Ecuador sepulta a Barcelona de Guayaquil tras triunfo de la UC en Copa Libertadores

    Quién es Paloma Norambuena, la elegida de Mosa para cumplir con el cupo femenino en el directorio de Blanco y Negro

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson
    Cultura y entretención

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    Turquía pide “una postura unificada” internacional ante Israel tras el abordaje de parte de la flotilla
    Mundo

    Turquía pide “una postura unificada” internacional ante Israel tras el abordaje de parte de la flotilla

    El presidente de Irán subraya que el bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz “está condenado al fracaso”

    Israel detiene a unos 175 activistas tras abordar la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el Mediterráneo

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura