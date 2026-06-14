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    Subsecretario Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    El subsecretario del Interior sostuvo que la Tesorería está actuando conforme a la ley en el cobro a deudores del CAE y afirmó que las autoridades de la administración anterior deben dar explicaciones por las observaciones al Censo 2024.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo. En la imagen, subecretario del Interior, Máximo Pavez.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este domingo la controversia por los cobros a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) y las críticas del Ejecutivo al manejo del Censo 2024 durante el gobierno anterior.

    En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la autoridad defendió las gestiones de la Tesorería General de la República (TGR) para cobrar las deudas del CAE y sostuvo que se trata de créditos que deben ser restituidos al Estado.

    “El crédito con aval del Estado tiene el siguiente principio: usted le pide un crédito, que no es una beca, a un banco. Esos créditos están hechos y diseñados, como todos los créditos, para poder pagarse”, señaló Pavez.

    En esa línea, el subsecretario afirmó que, cuando una persona no paga, “quien es garante de que se pague ese crédito” es el Estado, es decir, “todos nosotros”.

    Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    Pavez también apuntó al gobierno anterior por las expectativas generadas en torno al CAE. Según sostuvo, la morosidad aumentó “también por las expectativas” que, a su juicio, se instalaron durante la administración pasada.

    “Lo que empezó a pasar en Chile es que la morosidad, también por las expectativas y la forma, me parece, no adecuada que el gobierno anterior generó, produjo una deuda de un crédito que es contingente al ingreso”, afirmó.

    Respecto de los cobros, el subsecretario aseguró que la TGR se está subrogando en la posición del banco para perseguir el pago de las deudas y que las personas fueron notificadas en abril del inicio del procedimiento.

    Según indicó, 29 mil personas se acercaron a pagar o repactar sus deudas, mientras que cerca de 1.487 personas no lo habían hecho hasta hace algunos días.

    Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    “Es una fracción menor la que no se acercó a contribuir a ponerse al día con lo que es de todos”, sostuvo.

    Pavez además recalcó que, de acuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda y la TGR, los cobros forzosos no se han dirigido contra personas sin ingresos suficientes para pagar.

    “El llamado ha sido acercarse a repactar. La Tesorería General de la República, a través de sus redes sociales y sus canales oficiales, ha dicho: estamos disponibles, acérquese a conversar”, señaló.

    Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    Consultado por la controversia entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el expresidente Gabriel Boric, Pavez afirmó que el objetivo del gobierno no es confrontar con el exmandatario.

    “El gobierno no debiera comentar los dichos de coyuntura del expresidente de la República”, dijo, agregando que la reacción de Hacienda apuntó a cuestionar posturas que, a juicio del Ejecutivo, presentan al gobierno como si buscara generar daño a los deudores.

    Críticas al Censo 2024

    En otro tema, el subsecretario también abordó las observaciones al Censo 2024 y afirmó que, según la auditoría de la Contraloría General de la República, existen cuestionamientos que van más allá de las personas contratadas irregularmente.

    “Lo que auditó la Contraloría General de la República es mucho más que 140 personas contratadas. Es, básicamente, un problema con el Censo 2024 de 480 millones de pesos que no están correctamente bien rendidos”, señaló.

    Pavez calificó como “grave” lo ocurrido y mencionó, entre otros puntos, que se habrían rendido 134 millones de pesos como gasto de transporte en una jornada en que, según dijo, “nadie salió a censar”.

    Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    “Esto de las personas que están contratadas, dentro de los cuales hay 14 extranjeros irregulares contratados por una empresa y una fracción de personas con antecedentes penales, nos parece que es grave, pero todo lo que pasó en el Censo es grave”, afirmó.

    En ese contexto, el subsecretario sostuvo que las autoridades del gobierno anterior deben entregar explicaciones por el desarrollo del proceso censal.

    “Si responsabilidad política es que el señor Grau dé cuenta de cómo se hizo el Censo y qué explicación, porque yo no he visto a nadie de la actual oposición defender el Censo con este informe de la Contraloría, que da cuenta de una serie de irregularidades que, al final del día, son casi 500 millones de pesos, entonces él tiene que dar la explicación”, planteó.

    Finalmente, Pavez indicó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ya informó la apertura de sumarios, pero insistió en que, a su juicio, aquello no agota la discusión sobre responsabilidades políticas.

    Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo. En la imagen, Nicolás Grau. Dedvi Missene
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