En vivo: Unión La Calera recibe a la U por la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera
Los azules visitan a los cementeros en busca de subir en la tabla, mientras que el local apuesta a salir del fondo.
Minuto a minuto
U. La Calera 1-2 U. de Chile
Buenas tardes. Sean bienvenidos al partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile en el Nicolás Chahuán.
Formación de Unión La Calera
Formación de la U
Comienza el partido
1′, ya están jugando en la Quinta Región.
Goooool de la U
6′, Nicolás Ramírez cabecea sin marca tras un córner y abre la cuenta. Los azules ganan y trepan al quinto puesto.
Gooool de la U
16′, Eduardo Vargas cabecea tras un tiro libre de Maximiliano Guerrero y pone el 2-0.
Tarjetas amarillas
27′, se calientan los ánimos en La Calera. Yonathan Andía golpeó con el codo a Marcelo Morales. Eduardo Vargas lo encara.
La Calera siente los goles
37′, Unión La Calera busca, pero los azules están mucho más intensos que su rival.
Lo tuvo la U
43′, Agustín Arce picó solo, pero elevó su remate ante la salida de Avellaneda.
Goooool de La Calera
44′, Matías Campos se adelanta a Calderón y Morales y mete la cabeza tras un córner.
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