En vivo: Unión La Calera recibe a la U por la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera

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U. La Calera 1-2 U. de Chile

Buenas tardes. Sean bienvenidos al partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile en el Nicolás Chahuán.

Formación de Unión La Calera

¡ 𝗧𝗲𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ! 🆚 Universidad de Chile



Estos son los futbolistas elegidos por nuestro entrenador Martín Cicotello para el duelo de esta tarde ante Universidad de Chile 🫡



⚪️🔴 pic.twitter.com/vGKHSQcsJp — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) June 14, 2026

Formación de la U

El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar 🔵🔴 pic.twitter.com/2bAiq2VKTU — Universidad de Chile (@udechile) June 14, 2026

Comienza el partido

1′, ya están jugando en la Quinta Región.

Goooool de la U

6′, Nicolás Ramírez cabecea sin marca tras un córner y abre la cuenta. Los azules ganan y trepan al quinto puesto.

Gooool de la U

16′, Eduardo Vargas cabecea tras un tiro libre de Maximiliano Guerrero y pone el 2-0.

Tarjetas amarillas

27′, se calientan los ánimos en La Calera. Yonathan Andía golpeó con el codo a Marcelo Morales. Eduardo Vargas lo encara.

La Calera siente los goles

37′, Unión La Calera busca, pero los azules están mucho más intensos que su rival.

Lo tuvo la U

43′, Agustín Arce picó solo, pero elevó su remate ante la salida de Avellaneda.

Goooool de La Calera

44′, Matías Campos se adelanta a Calderón y Morales y mete la cabeza tras un córner.