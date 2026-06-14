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    El Deportivo

    En vivo: Unión La Calera recibe a la U por la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera

    Los azules visitan a los cementeros en busca de subir en la tabla, mientras que el local apuesta a salir del fondo.

    Por 
    El Deportivo
    Foto: Photosport.

    Minuto a minuto

    Actualiza el relato aquí

    U. La Calera 1-2 U. de Chile

    Buenas tardes. Sean bienvenidos al partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile en el Nicolás Chahuán.

    Formación de Unión La Calera

    Formación de la U

    Comienza el partido

    1′, ya están jugando en la Quinta Región.

    Goooool de la U

    6′, Nicolás Ramírez cabecea sin marca tras un córner y abre la cuenta. Los azules ganan y trepan al quinto puesto.

    Gooool de la U

    16′, Eduardo Vargas cabecea tras un tiro libre de Maximiliano Guerrero y pone el 2-0.

    Tarjetas amarillas

    27′, se calientan los ánimos en La Calera. Yonathan Andía golpeó con el codo a Marcelo Morales. Eduardo Vargas lo encara.

    La Calera siente los goles

    37′, Unión La Calera busca, pero los azules están mucho más intensos que su rival.

    Lo tuvo la U

    43′, Agustín Arce picó solo, pero elevó su remate ante la salida de Avellaneda.

    Goooool de La Calera

    44′, Matías Campos se adelanta a Calderón y Morales y mete la cabeza tras un córner.

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