A estadio lleno en Santiago: las Guerreras Rojas se estrenan ante República Checa en el Mundial Sub 17 de Vóleibol

Chile tiene una cita con la historia entre este jueves 6 y el 16 de agosto. Este jueves comienza el Campeonato Mundial Femenino Sub 17 de Voleibol, un torneo inédito para Chile, ya que por primera vez albergará una cita planetaria de esta disciplina. Durante 11 días, 24 selecciones de los cinco continentes competirán en Santiago, San Felipe y Los Andes con un mismo objetivo: levantar el trofeo de campeonas del mundo.

Las nacionales serán protagonistas, pues se estrenarán este jueves, a las 20.00, frente a República Checa en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional —transmite CNN Chile—. Las Guerreras Rojas también enfrentarán en el Grupo A a Estados Unidos, Turquía, Egipto y Tailandia.

El combinado nacional llega tras varios meses de intensa preparación y la esperanza de reflejar su crecimiento frente a potencias de la categoría. El objetivo inmediato será instalarse entre los cuatro mejores de su grupo para avanzar a los octavos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa.

“Tuvimos una preparación exigente y muy valiosa, con partidos que disputamos en Perú, Copiapó y Temuco. Enfrentarnos directamente a equipos que también son protagonistas de este Mundial nos permitió medir nuestro nivel, ajustar las piezas tácticas y, sobre todo, ganar el rodaje internacional que estas chicas necesitaban para entender el ritmo de competencia de alto rendimiento”, señala Raúl Pereyra, entrenador de la Selección.

El estratega también destaca la fortaleza anímica de sus dirigidas. “Las jugadoras llegan con una confianza enorme, trabajando con mucha humildad pero con el convencimiento de que podemos hacer un gran papel. Solo esperamos sentir el aliento del público en el estadio”, resalta.

Entradas disponibles

El campeonato se disputará entre el 6 y el 16 de agosto y contempla un total de 72 partidos en su fase inicial. Los encuentros se llevarán a cabo en cuatro sedes: el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional y el Centro de Deportes de Contacto, ambos en el Parque Estadio Nacional, y en los recintos de Liceo Mixto ubicados en San Felipe y Los Andes. Las entradas se adquieren por TicketPro y el duelo ante las checas promete ser a estadio lleno.

La expectativa es alta en torno al estreno de las Guerreras Rojas, que esperan el respaldo del público en un torneo que promete marcar un antes y un después para el desarrollo del vóleibol nacional.

De hecho, la respuesta ha sido bastante favorable, sobre todo para las fases finales y los encuentros de la escuadra nacional, para los que hay disponible una cantidad más reducida de entradas. Sin embargo, todavía quedan boletos disponibles para las jornadas en las sedes de San Felipe y Los Andes y en el Centro de Deportes de Contacto del Estadio Nacional.

El precio para ver las jornadas entre el 6 y el 12 de agosto en los dos recintos del Parque Estadio Nacional es de $ 4.600, mientras que las del 14 y 15 tienen un valor de $ 6.720 y las finales del 16, $ 8.960. Mientras que, los encuentros en Los Andes y San Felipe tienen un costo único de $ 4.600, que da derecho a ver todos los partidos del día.